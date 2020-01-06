Son bir haftada trafikteki bilanço: 25 yaralı…

Polisten verilen bilgiye göre, kazalarda toplam 480 bin TL’lik hasar meydana geldi.
Kazaların bölgelere göre dağılımı Lefkoşa 30, Gazimağusa 20, Girne 12, Güzelyurt 4 ve İskele 6 şeklinde gerçekleşti.
Ülke genelinde 30 Aralık – 5 Ocak tarihleri arasında 72 trafik kazası meydana gelirken, bu kazalarda 25 kişi yaralandı.
Polisten verilen bilgiye göre, kazalarda toplam 480 bin TL’lik hasar meydana geldi.
Kazaların bölgelere göre dağılımı Lefkoşa 30, Gazimağusa 20, Girne 12, Güzelyurt 4 ve İskele 6 şeklinde gerçekleşti.