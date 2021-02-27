Son 24 saatte 27 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 5092 olup, 16’sı yerel 27 pozitif vakaya rastlanmış, 23 kişi taburcu edilmiştir.

1 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiş, 10 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 16 kişi ise yerel vakadır.

17 kişi Lefkoşa, 9 kişi Girne Bölgesi’ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Göçmenköy- 1 / K. Kaymaklı-6 / Gönyeli – 3 / Haspolat -1 / Cihangir- 1/ Yenikent -1/ Hamitköy-2 / Sulariçi-1 / Çağlayan-1

Girne

Girne Merkez -2 / Karaoğlanoğlu- 5 / Dikmen- 1 / Çatalköy-1

27 Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 5092

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 27

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 10

Yerel Vaka Sayısı: 16

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 23

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 538. 578

Toplam Vaka Sayısı: 3383

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 2978

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 381

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 81

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 298

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 23

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2