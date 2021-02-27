banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Muhalefet yangına körükle gidiyor!
Muhalefet yangına körükle gidiyor!
Bunlar da ülkenin günah keçileri!
Bunlar da ülkenin günah keçileri!
Yazıklar olsun!
Yazıklar olsun!
Sağlık kayıtlarımızda risk kapıda
Sağlık kayıtlarımızda risk kapıda
banner376
Flaş Haber
Son 24 saatte 27 pozitif vaka
Kapat

Son 24 saatte 27 pozitif vaka

KKTC'de son 24 saatte 5092 test yapıldı..

27 Şubat 2021 Cumartesi 19:22
Son 24 saatte 27 pozitif vaka
banner337
banner391

Son 24 saatte yapılan test sayısı 5092 olup, 16’sı yerel 27 pozitif vakaya rastlanmış, 23 kişi taburcu edilmiştir.

1 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiş, 10 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 16 kişi ise yerel vakadır.

17 kişi Lefkoşa, 9 kişi Girne  Bölgesi’ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Göçmenköy- 1 / K. Kaymaklı-6 / Gönyeli – 3 / Haspolat -1   / Cihangir- 1/ Yenikent -1/ Hamitköy-2 / Sulariçi-1 / Çağlayan-1

Girne
Girne Merkez -2   / Karaoğlanoğlu- 5 / Dikmen- 1 / Çatalköy-1

27 Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 5092

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 27

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  1

banner341
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 10

Yerel Vaka Sayısı: 16

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 23

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 538. 578

Toplam Vaka Sayısı: 3383

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 2978

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 381

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 81

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 298

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 23

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2

banner360
Anahtar Kelimeler:
Kktc Koronavirüsünal üstelKKTC Sağlık Bakanlığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sığır yüklü gemiye yiyecek ve yem ikmali yapılıyor
Sığır yüklü gemiye yiyecek ve yem ikmali yapılıyor
2020 yılı Kasım - Aralık aylarına ait burslar önümüzdeki hafta ödeniyor
2020 yılı Kasım - Aralık aylarına ait burslar önümüzdeki hafta ödeniyor
Akpınar: “Amerika‘da 37 bin dolar olan yıllık eğitim harcı KKTC’de 7 bin dolara çekilmiş durumda”
Akpınar: “Amerika‘da 37 bin dolar olan yıllık eğitim harcı KKTC’de 7 bin dolara çekilmiş durumda”
Medya Etik Kurulu’ndan Kıbrıs TV’ye kınama
Medya Etik Kurulu’ndan Kıbrıs TV’ye kınama
KTTO denetimlerdeki yetersizlikleri eleştirdi
KTTO denetimlerdeki yetersizlikleri eleştirdi
MDP’den Kültür Dairesi’ne eleştiri
MDP’den Kültür Dairesi’ne eleştiri
TUTDER sağduyu çağrısı yaptı
TUTDER sağduyu çağrısı yaptı
Tabipler Birliği: “Özgür basına ve hastalarımıza yapılan saldırıları kınarız”
Tabipler Birliği: “Özgür basına ve hastalarımıza yapılan saldırıları kınarız”
Haftasonu sokağa çıkma yasağı var
Haftasonu sokağa çıkma yasağı var
Covid-19 salgınında son durum ne?
Covid-19 salgınında son durum ne?

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim