Şömineye benzin döktü!

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre dün, saat 18:00 sıralarında, Gazimağusa’da, M.B.I.(E-28) yanmakta olan şömine içerisine gerekli emniyet tedbirlerini almadan bidon içerisindeki benzini dökmeye çalıştığı esnada benzin bidonunun tutuşması sonucu yangın meydana gelmiştir.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu ikametgah içersinde bulunan; koltuk takımı, televizyon ve ünitesi, klima, derin dondurucu, buzdolabı, bulaşık makinesi, adet mikrodalga, fırın, ocak, aspiratör, elektrikli kahve makinesi, tost makinesi, 2 adet alüminyum sürme kapı, mutfak dolapları, oturma odası ile mutfak odasının perdeleri yanarak zarar görmüştür. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.