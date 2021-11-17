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Şömineli Ev'in restoran amaçlı kiralanması için ihaleye çıkılması protesto edilecek

Gazimağusa’daki “Şömineli Ev”in restoran amaçlı kiralanması için Turizm ve Çevre Bakanlığı tarafından ihale açılması yarın saat 13.30’da protesto edilecek.

17 Kasım 2021 Çarşamba 10:00
Şömineli Ev'in restoran amaçlı kiralanması için ihaleye çıkılması protesto edilecek

Mağusa İnisiyatifi’nden yapılan açıklamada, “Kentimizin en önemli tarihi eserlerinden ve kültürel miraslarımızdan biri olan Şömineli Ev’in restoran amaçlı kiralanmasına dönük Turizm ve Çevre Bakanlığınca ihale açılmıştır.  Bu kabul edilmez durumu protesto etmek ve oranın kamusal amaçlı kullanılmasına destek vermek için perşembe günü saat 13.30’da Şömineli Ev’de olacağız.” denildi.

Açıklamada, kente ve kültürel mirasa sahip çıkmak isteyen duyarlı vatandaşlara eyleme katılma çağrısı yapıldı.

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Destekleyen örgütler şöyle:

“Mağusa İnsiyatifi, Mağusa Kent Müzesi Girişim Grubu, DAÜ Kentsel Araştırma ve Geliştirme Merkezi, Mağusa Gençlik Birliği, Hayata Dokun Hareketi, Mağusa Suriçi Derneği (MASDER), Kıbrıs Sanat Derneği, Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği, Mağusa Kültür Derneği, Mağusa Kadın Merkezi (MAKAMER), Othello Folklor Derneği, Mağusa Yaşam Platformu”

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Son Güncelleme: 17.11.2021 11:42
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