Somali Gençlik Ve Spor Bakanı’nın Çocukları Daü’ye Kayıt Yaptırdı

Lefkoşa, 5 Şubat 19 (.): Somali Gençlik ve Spor Bakanı Khadijo Mohamed Diriye’nin iki çocuğunun Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne (DAÜ’ye) kayıt yaptırdığı bildirildi.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, kayıt işlemleri için KKTC’ye gelen Bakan Diriye, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’ı makamında ziyaret etti.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, Bakan Diriye’ye DAÜ’nün Times Higher Education Dünya Üniversiteler Sıralaması’nda 601-800 bandında olduğunu söyledi ve üniversite hakkında bilgi verdi.

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