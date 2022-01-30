"Solistler konseri" yarın akşam

Lefkoşa Türk Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, konser saat 20.00’de Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) yer alacak.

Konserde Mustafa Aksaç konuk şef, Burcu Yılmaz, Ezgi Coşkun ve Serap Sonerler de solist olarak yer alacak.

Gecede Anadolu türkülerinden, Neşet Ertaş türkülerine, Orhan Gencebay'dan, Zülfü Livaneli bestelerine birçok farklı eser seslendirilecek.

Sağlık Üst Kurulu kararları çerçevesinde gerçekleşecek konserle ilgili bilgi almak ve rezervasyon yaptırmak için 2239825 numaralı telefonun aranabileceği kaydedildi.