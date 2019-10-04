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Sol Hareket: “yeni Müzakere Süreci Başlamadan Berhava Edilmek İsteniyor”

Lefkoşa, 4 Ekim 19 : Sol Hareket, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in yeni bir müzakere ve çözüm sürecinin kapılarını açmak için ortaya koyduğu kararlılığın ve çabaların önemli olduğunu; ancak yeni süreç başlamadan berhava edilmek istendiğini savundu.

Sol Hareket: “yeni Müzakere Süreci Başlamadan Berhava Edilmek İsteniyor”

Lefkoşa, 4 Ekim 19 : Sol Hareket, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in yeni bir müzakere ve çözüm sürecinin kapılarını açmak için ortaya koyduğu kararlılığın ve çabaların önemli olduğunu; ancak yeni süreç başlamadan berhava edilmek istendiğini savundu.

04 Ekim 2019 Cuma 12:17
Sol Hareket: “yeni Müzakere Süreci Başlamadan Berhava Edilmek İsteniyor”

Lefkoşa, 4 Ekim 19 : Sol Hareket, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in yeni bir müzakere ve çözüm sürecinin kapılarını açmak için ortaya koyduğu kararlılığın ve çabaların önemli olduğunu; ancak yeni süreç başlamadan berhava edilmek istendiğini savundu.

Sol Hareket adına yazılı açıklama yapan Abdullah Korkmazhan, “New York görüşmeleri ve sonrasında yaşananlar, Guterres’in önce referans şartlarında uzlaşının sağlanması ve 3’lü zirve, ardından ise 5’li konferans toplanması yönünde inisiyatif almaya hazırlandığını göstermektedir” dedi.

“VARILAN UZLAŞILARA SADIK KALMAK BELİRLEYİCİ OLACAK”

Guterres’in çabalarını ve yeni bir müzakere sürecini başlamadan berhava etmeye çalışanlar olduğunu söyleyen Korkmazhan, her iki liderin de BM Genel Sekreteri ile yapıcı şekilde çalışmaya devam etmesi ve bugüne kadar varılan uzlaşılara sadık kalmalarının müzakerelerin yeniden başlamasında belirleyici olacağına vurgu yaptı.

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Korkmazhan, “Federal çözüm yanlıları seçim odaklı değil, çözüm odaklı hareket etmeli ve gerek önümüzdeki aylarda gerekse Nisan ayında gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde birlikte hareket etmelidir” dedi.

“STATÜKONUN DEVAMINDAN BAŞKA ÖNERİLERİ YOK”

Başta UBP-HP hükümeti olmak üzere federal çözüme ve yeni bir müzakere sürecine karşı çıkanların, statükonun devamından başka önerilerinin bulunmadığını savunan Korkmazhan, “BM parametrelerini yok sayan, federal çözümün tüketildiğinden bahseden ve AB çatısı altında iki ayrı devletten ve iş birliğinden bahsedenler hayal dünyasında yaşamakta ve toplumumuzu aldatmaktadır” iddiasında bulundu.

Statükocu kesimlerin Kıbrıslı Türkleri dünyadan izole bir şekilde, Kıbrıs’ın kuzeyindeki çarpık yapıya mahkûm etmek istediğini savunan Korkmazhan, Kıbrıslı Türk toplumunun büyük bir çoğunluğunun Kıbrıs’ın kuzeyindeki çarpık yapı ve rejimden kurtulma kararlılığında olduğunu ve federal çözümü tek gerçekçi çıkış yolu olarak gördüğünü iddia etti.

Müzakerelerin sıfırdan ve ucu açık bir şekilde başlamayacağını, BM Genel Sekreteri Guterres’in de belirttiği gibi bugüne kadar üzerinde uzlaşıya varılan konulara tüm tarafların saygı göstermesinin ve öngörülebilir bir gelecekte müzakerelerin çözüm ile sonuçlanmasının şart olduğunu kaydeden Korkmazhan, “Müzakereler BM parametreleri temelinde federal bir çözüme ulaşma hedefi ile Crans Montana’da kaldığı yerden bir an önce yeniden başlamalıdır” ifadelerini kullandı.

(RU/HA)
 

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