Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
İki araç çarpıştı: 3 yaralı
Son Dakika
İKİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 3 YARALI
Lefkoşa'da hırsızlık
LEFKOŞA’DA HIRSIZLIK…
Girne’de uyuşturucu
GİRNE'DE UYUŞTURUCU
Girne’de Kurtuluş Caddesi’nin bir kısmı trafiğe kapatıldı
TRAFİĞE KAPALI YOL
banner282

Sol Hareket: “tüm Çalışanlara Toplu Sözleşme Ve Sendika Hakkı Verilmeli”

Lefkoşa, 10 Şubat 19 : Sol Hareket, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın hazırladığı özel sektörde sendikalaşacak bazı KKTC vatandaşlarına ek ücret sağlayacak tüzük çalışmasının olumlu ancak yetersiz ve çalışma yaşamındaki sorunları çözmekten çok uzak olduğunu savundu.Sol Hareket adına yazılı açıklama yapan Abdullah Korkmazhan, Tüzüğün yalnızca bazı sektörlerdeki 2 ile 4 bin arası KKTC vatandaşı olan çalışanı kapsadığını ve yalnızca 24 aylık bir süreci içerdiğini kaydederek,...

Sol Hareket: “tüm Çalışanlara Toplu Sözleşme Ve Sendika Hakkı Verilmeli”

Lefkoşa, 10 Şubat 19 : Sol Hareket, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın hazırladığı özel sektörde sendikalaşacak bazı KKTC vatandaşlarına ek ücret sağlayacak tüzük çalışmasının olumlu ancak yetersiz ve çalışma yaşamındaki sorunları çözmekten çok uzak olduğunu savundu.Sol Hareket adına yazılı açıklama yapan Abdullah Korkmazhan, Tüzüğün yalnızca bazı sektörlerdeki 2 ile 4 bin arası KKTC vatandaşı olan çalışanı kapsadığını ve yalnızca 24 aylık bir süreci içerdiğini kaydederek,...

10 Şubat 2019 Pazar 12:57
Sol Hareket: “tüm Çalışanlara Toplu Sözleşme Ve Sendika Hakkı Verilmeli”

Lefkoşa, 10 Şubat 19 : Sol Hareket, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın hazırladığı özel sektörde sendikalaşacak bazı KKTC vatandaşlarına ek ücret sağlayacak tüzük çalışmasının olumlu ancak yetersiz ve çalışma yaşamındaki sorunları çözmekten çok uzak olduğunu savundu.
Sol Hareket adına yazılı açıklama yapan Abdullah Korkmazhan, Tüzüğün yalnızca bazı sektörlerdeki 2 ile 4 bin arası KKTC vatandaşı olan çalışanı kapsadığını ve yalnızca 24 aylık bir süreci içerdiğini kaydederek, “İlgili tüzük geçici ve çalışanlar arasında ise ayrımcılık yaratmaktadır. İşçi sınıfı bir bütündür. Dolayısı ile tüzük uygulanacaksa tüm işçileri kapsayacak şekilde genişletilmelidir” dedi.
“Ülkede 65 bini KKTC vatandaşı olan 100 binin üzerinde özel sektör çalışanı bulunmaktadır. Bunun yanında binlerce kaçak işçi çalıştırılmaktadır. İşçiler iş yasasından kaynaklanan haklarını kullanamamakta, sınırsız çalışma saatleri ile iş güvenliği olmadan, asgari ücrete açlık sınırının altında kölelik koşullarında büyük bir sömürüye maruz kalmaktadırlar. İş kazaları ve iş cinayetleri ile can vermektedirler. Tüzük çalışma yaşamındaki esas olan bu sorunlara çözüm getirmemektedir” diyen Korkmazhan, Toplu sözleşme ve sendikalaşmanın tüzükler ve işverenlerin teşvik edilmesi ile sağlanacağının gerçekçi olmadığını, çalışanlara Toplu Sözleşme ve sendika hakkının yasa ile tanınması ve uygulanmasının yaptırımlar ile sağlanması gerektiğini savundu.
İşçilerin, haklarını ve insanca yaşayacakları bir ücret istediğini ve asgari ücretin insanca yaşamı olanaklı kılacak seviyeye yükseltilmesini talep eden Korkmazhan, asgari ücretin hayat pahalılığı ile doğru orantılı bir şekilde artmasını sağlayacak Eşel Mobil sisteminin tüm çalışanları kapsayacak şekilde yeniden yürürlüğe konmasını talep etti.
(AK/ŞEB)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İki araç çarpıştı: 3 yaralı
İki araç çarpıştı: 3 yaralı
“sevapları Ve Günahları İle Tmt” Kitabı Güzelyurt’ta Konuşulacak
“sevapları Ve Günahları İle Tmt” Kitabı Güzelyurt’ta Konuşulacak
Taçoy’dan Hükümete “istihdam” Eleştirisi Ve Uyarı…
Taçoy’dan Hükümete “istihdam” Eleştirisi Ve Uyarı…
Ltb 7/24 Ödeme Noktası Hizmet Vermeye Başladı
Ltb 7/24 Ödeme Noktası Hizmet Vermeye Başladı
Sıcak Süt Veren İşletmelere Destek
Sıcak Süt Veren İşletmelere Destek
Akıncı: “federasyon İki Devlet Çözümünün Alternatifi Değildir. Statükonun Alternatifidir”
Akıncı: “federasyon İki Devlet Çözümünün Alternatifi Değildir. Statükonun Alternatifidir”
En Fazla Yağış Kırıkkale’de
En Fazla Yağış Kırıkkale’de
Dikkat!!! Düzeltme...
Dikkat!!! Düzeltme...
Girne’de uyuşturucu
Girne’de uyuşturucu
Töre, Rumların zihniyetinin hala değişikliğe uğramadığını belirtti
Töre, Rumların zihniyetinin hala değişikliğe uğramadığını belirtti

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim