Sol Hareket, Maraş’ta Bugün Gerçekleştirilecek Toplantının “fetihçi Bir Provokasyon” Olduğunu İddia Etti

Lefkoşa, 15 Şubat 20 : Sol Hareket, Maraş’ta bugün gerçekleştirilecek toplantının “fetihçi bir provokasyon” olduğunu iddia ederek, bu provokasyonu “şiddetle” reddettiklerini belirtti.
Abdullah Korkmazhan, Sol Hareket adına yaptığı yazılı açıklamada, sözkonusu toplantı ile Maraş üzerinden Kıbrıs Rum toplumuna yönelik “şantaj ve tehdit” politikasının ileriye götürülmeye çalışıldığını, aynı zamanda Nisan ayında gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dönük Maraş’ı seçim malzemesi haline getirmenin tasarlandığı savundu.
Korkmazhan, bu politika ile yeni güven arttırıcı önlemler çabalarına, olası yeni müzakere süreci hazırlıklarına ve toplumlararası ilişkilere bilinçli bir şekilde darbe vurulmaya çalışıldığını öne sürdü.
Korkmazhan, daha fazla zaman kaybetmeden Maraş'ın güven arttırıcı önlem kapsamında biran önce BM kontrolünde yasal sahiplerine iade edilmesini talep etti.
(TUĞ/SEL)