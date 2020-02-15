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Sol Hareket, Maraş’ta Bugün Gerçekleştirilecek Toplantının “fetihçi Bir Provokasyon” Olduğunu İddia Etti

Lefkoşa, 15 Şubat 20 : Sol Hareket, Maraş’ta bugün gerçekleştirilecek toplantının “fetihçi bir provokasyon” olduğunu iddia ederek, bu provokasyonu “şiddetle” reddettiklerini belirtti.

Sol Hareket, Maraş’ta Bugün Gerçekleştirilecek Toplantının “fetihçi Bir Provokasyon” Olduğunu İddia Etti

Lefkoşa, 15 Şubat 20 : Sol Hareket, Maraş’ta bugün gerçekleştirilecek toplantının “fetihçi bir provokasyon” olduğunu iddia ederek, bu provokasyonu “şiddetle” reddettiklerini belirtti.

15 Şubat 2020 Cumartesi 09:11
Sol Hareket, Maraş’ta Bugün Gerçekleştirilecek Toplantının “fetihçi Bir Provokasyon” Olduğunu İddia Etti

Lefkoşa, 15 Şubat 20 : Sol Hareket, Maraş’ta bugün gerçekleştirilecek toplantının “fetihçi bir provokasyon” olduğunu iddia ederek, bu provokasyonu “şiddetle” reddettiklerini belirtti.
Abdullah Korkmazhan, Sol Hareket adına yaptığı yazılı açıklamada, sözkonusu toplantı ile Maraş üzerinden Kıbrıs Rum toplumuna yönelik “şantaj ve tehdit” politikasının ileriye götürülmeye çalışıldığını, aynı zamanda Nisan ayında gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dönük Maraş’ı seçim malzemesi haline getirmenin tasarlandığı savundu.
Korkmazhan, bu politika ile yeni güven arttırıcı önlemler çabalarına, olası yeni müzakere süreci hazırlıklarına ve toplumlararası ilişkilere bilinçli bir şekilde darbe vurulmaya çalışıldığını öne sürdü.

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BM kararlarını ve uluslararası hukuku yok sayarak Maraş'ı yerleşime açma söylemlerinin “gerçekleşmesi mümkün olmayan boş bir hayal” olduğu görüşünü dile getiren Korkmazhan, BM Güvenlik Konseyi'nin 550 ve 789 numaralı kararları ile Maraş'ın yerleşime açılmasının yasaklandığını ve yasal sahiplerine iade edilmesinin karar altına alındığını hatırlattı.
Korkmazhan, daha fazla zaman kaybetmeden Maraş'ın güven arttırıcı önlem kapsamında biran önce BM kontrolünde yasal sahiplerine iade edilmesini talep etti.
(TUĞ/SEL)


 

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