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Sol Hareket: “maraş Konusunda Hükümetin İzlediği Politika Gerçekleşmesi Mümkün Olmayan Boş Bir Hayal”

Lefkoşa, 30 Haziran 19 (.): Sol Hareket, Maraş konusunda hükümetin izlediği politikanın gerçekleşmesi mümkün olmayan boş bir hayal olduğunu ileri sürdü ve “Maraş’ın BM kontrolünde yasal sahiplerine iade edilmesini” talep etti.

Sol Hareket: “maraş Konusunda Hükümetin İzlediği Politika Gerçekleşmesi Mümkün Olmayan Boş Bir Hayal”

Lefkoşa, 30 Haziran 19 (.): Sol Hareket, Maraş konusunda hükümetin izlediği politikanın gerçekleşmesi mümkün olmayan boş bir hayal olduğunu ileri sürdü ve “Maraş’ın BM kontrolünde yasal sahiplerine iade edilmesini” talep etti.

30 Haziran 2019 Pazar 07:07
Sol Hareket: “maraş Konusunda Hükümetin İzlediği Politika Gerçekleşmesi Mümkün Olmayan Boş Bir Hayal”

Lefkoşa, 30 Haziran 19 (.): Sol Hareket, Maraş konusunda hükümetin izlediği politikanın gerçekleşmesi mümkün olmayan boş bir hayal olduğunu ileri sürdü ve “Maraş’ın BM kontrolünde yasal sahiplerine iade edilmesini” talep etti.

Sol Hareket adına yazılı açıklama yapan Abdullah Korkmazhan, “BM Güvenlik Konseyi, 550 ve 789 nolu kararları ile Maraş’ın açılmasını yasaklamış, yasal sahiplerine iade edilmesini kararlaştırmıştır” diyerek, Maraş konusunda son bir haftadır yapılan açıklamaların, Kıbrıslı Rumlara gözdağı vermeyi ve Eylül ayında yeniden başlama olasılığı olan müzakere sürecini berhava etmeyi hedefleyen temelsiz söylemler olduğunu iddia etti.

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Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, HP Genel Başkanı Kudret Özeray’ın, son dönemde her konuyu seçim malzemesine dönüştürme gayreti içerisinde olduğunu öne süren Korkmazhan, sorumsuzca, ciddiyetten uzak ve kişisel hırslara hizmet eden adımların toplumsal çıkarlara zarar verdiğini ifade etti.

Korkmazhan, Maraş’ın yasal sahiplerinin Kıbrıslı Rumlar olduğunun bilinen bir gerçek olduğunu, bu yönde alınmış uluslararası hukuk ve BM Güvenlik Konseyi kararlarının ortada olduğunu savundu.

(HA)
 

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