Sol Hareket: “kapıların Kapatılması Kararını Protesto Ediyoruz.”

Lefkoşa, 29 Şubat 20 : Sol Hareket Nikos Anastasiadis yönetiminin Corona virüsüne önlem adı altında bazı kapıları tek taraflı olarak geçişlere kapatmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, bu kararı şiddetle protesto ettiğini bildirdi.

Sol Hareket adına yazılı açıklamada bulunan Abdullah Korkmazhan, Rum Yönetimi’nin bu adımının sağlıkla ilgili olmadığını, ekonomik ve siyasi bir adım olduğunu savunarak, bazı geçiş kapılarının geçici bir süreliğine kapatılmasının tüm Kıbrıslıların kendi ülkelerinde dolaşım özgürlüğünü ve insan haklarını ihlal ettiği görüşünü bildirdi.

Korkmazhan, açıklamasında, “Sn Anastasiadis, seçimlere kısa bir süre kalan özellikle Kuzey Kıbrıs’taki çözüm karşıtlarının ve statükocuların ekmeğine yağ sürmüştür, bu karar UBP-HP hükümetinin kısa süre önce Maraş üzerinden geliştirdiği provokasyon gibi toplumlararası ilişkileri ve çözüm sürecini provoke etmeye dönük bir adımdır.” ifadelerini kullandı.

Coronavirüs tehlikesine karşı önlemlerin tüm Ada genelinde ve eşgüdüm içerisinde, toplumlararası iş birliği çerçevesinde alınması durumunda etkili olabileceğini, tek taraflı adımların bir anlamının olmayacağını kaydeden Korkmazhan, Rum Lider Anastasiadis’i bu yanlış kararı bir an önce iptal etmeye, kapıları yeniden geçişlere açmaya ve iki toplumlu sağlık komitesini etkin bir şekilde işleterek, iş birliği içerisinde önlemleri ileriye taşımaya çağırdı.

(RU/ŞEB)

