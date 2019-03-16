Sol Hareket, hükümeti protesto etti

Lefkoşa, 16 Mart 19 : Sol Hareket, hükümeti; “kitap okuduğu gerekçesi” ile tutuklandığını savunduğu Bengül Gargınsu ile ilgili suskun kalmakla suçlayarak protesto etti.

Sol Hareket Gargınsu’yu evinde ziyaret ederek, kitap hediye etti ve dayanışmasını iletti.

Sol Hareket’ten yapılan açıklamaya göre, ziyarette konuşan Sol Hareket kurucularından Abdullah Korkmazhan, “kitap okumanın suç sayılarak tutuklamaların yaşanmasını” protesto ettiklerini belirterek, Gargınsu ve kızının yalnız olmadığını söyledi.

Başbakan Tufan Erhürman ve koalisyon hükümetinin; “polis teşkilatının anti-demokratik ve faşizan davranışlarını görmezden gelmelerini ve suskun kalmalarını” protesto ettiklerini belirten Korkmazhan, tüm ilerici güçlerin birliğine her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulduğunu, Sol Hareket olarak her türlü baskı ve sindirme girişimlerine karşı mücadele vermeye devam edecekleri kaydetti.

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