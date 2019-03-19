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Sol Hareket Elektrikte Çoklu Tarifeyi Eleştirdi

KORKMAZHAN:”ELEKTRİĞE YAPILAN ASTRONOMİK ZAM GİZLENMEYE ÇALIŞILIYOR”

Sol Hareket Elektrikte Çoklu Tarifeyi Eleştirdi

KORKMAZHAN:”ELEKTRİĞE YAPILAN ASTRONOMİK ZAM GİZLENMEYE ÇALIŞILIYOR”

19 Mart 2019 Salı 10:29
Sol Hareket Elektrikte Çoklu Tarifeyi Eleştirdi

KORKMAZHAN:”ELEKTRİĞE YAPILAN ASTRONOMİK ZAM GİZLENMEYE ÇALIŞILIYOR”
Lefkoşa, 19 Mart 19 (.): Sol Hareket adına yazılı açıklama yapan Abdullah Korkmazhan, hükümeti eleştirerek, çoklu tarife uygulamasının “aldatmaca olduğunu ve elektrikte yüzde 50’yi aşan zammın gizlenmeye çalışıldığını” savundu.
Korkmazhan, elektrikte çoklu tarife düzenlemesinin doğru bir adım olduğunu, ancak hükümetin bu uygulamayı doğru bir şekilde uygulamak yerine, elektriğe yapılan zammı ve enerji politikasındaki basiretsizliği gizlemek için gösterişe çevirdiğini iddia etti.
Korkmazhan şu iddialarda bulundu:
“Uygulanacağı söylenen 3 ayrı tarife de özellikle hane halkının en çok elektrik kullandığı 17.00-22.00 saatleri arasındaki tarife de % 50’yi aşan zam söz konusudur. Yine elektriğin en çok kullanıldığı 07.00-17.00 saatleri arasındaki tarife de ise %12 civarı zam söz konusudur. İndirim olacağı söylenen tarife halkın büyük bir kesiminin uyuduğu 22.00-07.00 saatleri arasındaki tarifededir. Bu tarifeden yararlanacak en önemli kesimlerden biri casino sektörüdür. Çoklu tarife yanlış ve aldatmaca amaçlı uygulandığı için hiçbir şekilde halka bir faydası dokunmayacaktır”
“KIB-TEK’teki statükonun yıkılması ve kurumun modernize edilerek, halka ucuz ve temiz enerji sağlayan bir kurum halini alması gerektiğini” söyleyen Korkmazhan, kurumun denetime ve hesap vermeye açık, özerk bir kurum haline dönüşmesi ve fuel oil ile üretime aşamalı bir şekilde son vererek, yenilenebilir enerji üretimi yönünde yatırıma yönelmesi gerektiğini kaydetti.
(GÖZ/YIL)

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