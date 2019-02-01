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Sol Hareket: “bm Parametrelerini Ve Federasyonu Yok Sayan Yaklaşımlar Boş Ve Zaman Kaybı”

Lefkoşa, 1 Şubat 19 (.): Sol Hareket,  Kıbrıs sorununun çözüm zemini konusunda  BM parametrelerini ve federasyonu yok sayan  yaklaşımların boş ve zaman kaybı olduğunu savundu.

Sol Hareket: “bm Parametrelerini Ve Federasyonu Yok Sayan Yaklaşımlar Boş Ve Zaman Kaybı”

Lefkoşa, 1 Şubat 19 (.): Sol Hareket,  Kıbrıs sorununun çözüm zemini konusunda  BM parametrelerini ve federasyonu yok sayan  yaklaşımların boş ve zaman kaybı olduğunu savundu.

01 Şubat 2019 Cuma 11:30
Sol Hareket: “bm Parametrelerini Ve Federasyonu Yok Sayan Yaklaşımlar Boş Ve Zaman Kaybı”

Lefkoşa, 1 Şubat 19 (.): Sol Hareket,  Kıbrıs sorununun çözüm zemini konusunda  BM parametrelerini ve federasyonu yok sayan  yaklaşımların boş ve zaman kaybı olduğunu savundu.

Sol Hareket adına açıklama yapan Abdullah Korkmazhan, Kıbrıs sorununda iş birliğine dayalı model veya iki ayrı devletten bahsedenlerin hayal dünyasında yaşadığının son BM Güvenlik Konseyi kararıyla bir kez daha tescillendiğini ifade etti.

BM Güvenlik Konseyi’nin çok net bir şekilde taraflardan süreci olumsuz etkileyip berhava edecek her türlü söylemden kaçınmalarını, BM parametreleri temelinde iki toplumlu, iki bölgeli, siyasi eşitliğe dayalı bir federasyon temelinde adil ve kapsamlı bir çözüm taahhütlerini yinelemelerini ve müzakerelere başlamalarını istediğini kaydeden Korkmazhan, elektrik ve telefon konuları başta olmak üzere daha fazla güven arttırıcı önlemin hayata geçirilmesinin de talep edildiğini kaydetti.

Korkmazhan, taraflara daha fazla zaman kaybetmeden, görev tanımına ilişkin anlaşmanın bir an önce sağlanması ve kapsamlı müzakerelerin Guterres Çerçevesi temelinde kaldığı yerden başlaması çağrısında bulundu. 

BM Güvenlik Konseyi’nin, UNFICYP\'nin görev süresini beklenildiği gibi 6 ay daha uzattığını ifade eden Korkmazhan, “Ateşkesin ve çözümsüzlüğün halen hüküm sürdüğü mevcut koşullarda, UNFICYP’nin görev süresinin uzatılmamasını beklemenin boş bir hayal olduğunu söylemiştik” dedi.

Korkmazhan, “başta Dışişleri Bakanı Kudret Özersay olmak üzere”,  UNFICYP’nin görev süresinin uzatılmaması yönünde “boş ve hayali bir çaba içerisine girenleri” özeleştiri yapmaya çağırdı.

(YIL/HÖ)


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