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Sol Hareket: “akıncı’ya Yönelik Saldırı Ve Hakaretleri Şiddetle Kınıyoruz”

“ORGANİZE BİR MÜDAHALE VE BASKI SÜRECİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ”

Sol Hareket: “akıncı’ya Yönelik Saldırı Ve Hakaretleri Şiddetle Kınıyoruz”

“ORGANİZE BİR MÜDAHALE VE BASKI SÜRECİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ”

09 Şubat 2020 Pazar 10:31
Sol Hareket: “akıncı’ya Yönelik Saldırı Ve Hakaretleri Şiddetle Kınıyoruz”

“ORGANİZE BİR MÜDAHALE VE BASKI SÜRECİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ”

Lefkoşa, 9 Şubat 20 : Sol Hareket, Türkiye’den MHP, AKP ve İYİ Parti yetkililerinin Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya yönelik saldırı ve hakaretlerde bulunduklarını kaydederek, bunları şiddetle kınadıklarını belirtti.

Sol Hareket, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik organize bir müdahale ve baskı süreci ile karşı karşıya olunduğunu ifade etti.

Sol Hareket adına yazılı açıklamada bulunan Abdullah Korkmazhan, “esas olanın Akıncı’yı ve onun şahsında Kıbrıslı Türklerin iradesini devre dışı bırakma ve federal çözüm sürecini berhava etme çabası olduğu” görüşünü ifade etti.

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Nereden ve her kimden gelirse gelsin her türlü müdahale ve baskıyı reddettiklerini ifade eden Korkmazhan, yapılan saldırı, hakaret ve aşağılamaların Akıncı şahsında tüm topluma yapıldığını, tüm hakaretleri sahiplerine aynen geri iade ettiklerini vurguladı. 

“SUSMAYACAĞIZ, BİAT ETMEYECEĞİZ”

Korkmazhan,  “Esas olan Akıncı’yı ve onun şahsında Kıbrıslı Türklerin iradesini devre dışı bırakma ve federal çözüm sürecini berhava etme çabasıdır. Akıncı’nın her söz ve eyleminin manipüle edilerek, bunun üzerinden hakaret ve aşağılamalar ile linç örgütlemeye çalışmak bunun en açık göstergesidir. Akıncı’ya kazandığı seçimi, saldırı, baskı ve müdahaleler ile kaybettirmek isteniyor. Kıbrıslı Türklerin iradesi yok sayılmak isteniyor. Susmayacağız. Biat etmeyeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin Kıbrıslı Türk toplumu açısından biat etme, ya da iradesine sahip çıkma, ya var olma, ya yok olma, ya federal çözüm ve özgürlük ya da ilhak seçimi olduğunu savunan Korkmazhan, halkı iradesine sahip çıkmaya ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı desteklemeye çağırdı.   

(ÖZ/HA)
 

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