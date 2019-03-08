Sol Hareket, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

“ATAERKİL TOPLUMSAL CİNSİYET ALGILARININ VE ROLLERİNİN DEĞİŞİMİ İÇİN HER ALANDA KARARLI ADIMLAR ATILMALI”

Lefkoşa, 8 Mart 19 (.): Sol Hareket, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda ataerkil toplumsal cinsiyet algılarının ve rollerinin değişimi için her alanda kararlı adımlar atılması, eğitim müfredatının yeniden ele alınması ve yasaların tüm baskıcı gelenek ve çağdışı unsurlardan arındırılması gerektiğini belirtti.

Mesajda, “kadının özgürleşmesinin ve eşitliğinin önündeki en büyük engelin erkek egemen kapitalist sömürü sistemi olduğu, sınıfsız, sınırsız, sömürüsüz ve cinsiyetsiz bir Kıbrıs ve dünya için mücadele ve dayanışmanın kararlılıkla sürdürüleceği” kaydedildi.

Buse Güzelay Sol Hareket adına yaptığı açıklamada, 8 Mart 1857 yılında New York’ta tekstil sektöründe çalışan kadınların düşük ücret ve insanlık dışı çalışma koşulları karşısında greve gittiklerini, protestolar ve grev sonucu 129 kadının öldürüldüğünü, II. Enternasyonal'in 1910'daki kongresinde Clara Zetkin'in de önerisiyle 8 Mart’ın Uluslararası Emekçi Kadınlar Günü ilan edildiğini belirtti.

Güzelay, “Her 8 Mart işçi sınıfının ve kadınların insanca yaşam ve eşitlik için verdikleri mücadelenin ve dayanışmanın günüdür” dedi.

Son dönemde kadına yönelik şiddet, baskı ve sömürünün daha da arttığına dikkat çeken Buse Güzelay, 8 Mart çerçevesinde Sol Hareket’in talep ve hedeflerini şu şekilde sıraladı:

“Kadına yönelik şiddet, baskı ve tacizler en ağır hapis cezası ile cezalandırılmalıdır.Kadın dayanışma merkezleri ve kamusal çocuk bakım merkezleri açılmalıdır. Kuralsız, güvencesiz, sendikasız çalışma yasaklanmalı, sendikalaşma zorunlu hale getirilmelidir.adının ev içi emeği görmezden gelinmemeli. Ev emekçisi kadınların sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımları yapılmalıdır. Kadının yaşamın her alanında eşit katılımı ve temsiliyeti önündeki engeller kaldırılmalıdır.Ataerkil toplumsal cinsiyet algılarının ve rollerinin değişimi için her alanda kararlı adımlar atılmalı, eğitim müfredatı yeniden ele alınmalıdır. Yasalar tüm baskıcı gelenek ve çağdışı unsurlardan arındırılmalıdır.Kadın ticareti ve seks köleliği engellenmeli, gece kulüpleri derhal kapatılmalıdır.”

(GÖZ/ŞEB)