Sol Hareket’ten Özersay’a çağrı

Sol Hareket adına açıklama yapan Abdullah Korkmazhan, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’a, Rum lider Nikos Anastasiadis ile gerçekleştirdiği görüşmenin içeriğini açıklaması çağrısı yaptı.

Korkmazhan, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın Rum lider Nikos Anastasiadis ile görüşme gerçekleştirmesini eleştirerek, yapılanın “toplumsal iradeye saygısızlık olduğunu” iddia etti.

Yazılı açıklama yapan Korkmazhan, “görüşmenin sosyal içerikli bir görüşme olduğunu söylemenin inandırıcı olmadığını, her iki tarafça da gizli tutulmaya çalışıldığını” savundu.

Özersay’ın, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı yok saydığını, Anastasiadis ile birlikte devre dışı bırakmaya çalıştığını iddia eden Korkmazhan, görüşmenin içeriğinin, ne konuşulduğunun açıklanmasını talep etti.