banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99519
ALTIN
263.673
DOLAR
5.4886
STERLİN
6.6656
EURO
6.1434
Lefkoşa'da kavga!
LEFKOŞA'DA KAVGA!
Lapta'da kavga
LAPTA'DA KAVGA
Uyuşturucu soruşturmasında yeni tutuklu
1 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI
Ani ölüm: 38 yaşında hayatını kaybetti
ANİ ÖLÜM
banner306
Flaş Haber
Zincirleme kaza!
Kapat

Sol Hareketten liderlere çağrı…

Sol Hareketten liderlere çağrı…

07 Ağustos 2019 Çarşamba 09:47
Sol Hareketten liderlere çağrı…

KORKMAZHAN: “LİDERLER BULUŞMASI MÜZAKERE SÜRECİNİN ÖNÜNÜ AÇMALI”

Sol Hareket adına yazılı açıklamada bulunan Abdullah Korkmazhan, 9 Ağustos’ta gerçekleşecek liderler buluşmasının ülkenin geleceği açısından büyük öneme sahip olduğunu belirterek, kapsamlı çözüm müzakerelerinin yeniden başlayabilmesinin büyük oranda liderler buluşmasının sonucuna bağlı olduğunu iddia etti.

Liderler buluşmasının müzakere süreci ile gayri resmi konferans sürecinin önünü açması gerektiğine vurgu yapan Korkmazhan, liderler buluşmasının sonuçsuz kalması durumunda, ülkenin geleceği açısından yıkıcı sonuçları olacağı ve Kıbrıs sorunundaki çıkmazın, gerginlik ve kalıcı bölünme tehlikesinin daha da derinleşeceğini savundu.

banner317
Her iki lidere de buluşma öncesi iyi hazırlık yapmaları ve müzakerelerin başlaması için kararlı ve yapıcı olmaları çağrısında bulunan Korkmazhan, “Kıbrıs’taki statükonun tüm Kıbrıslıların geleceğini tehdit ettiğini ve kapsamlı çözümün kaçınılmaz olduğunu” kaydetti.

Müzakerelerin sıfırdan ve ucu açık bir şekilde başlamayacağını, BM Genel Sekreteri Guterres’in de belirttiği gibi bu güne kadar üzerinde uzlaşıya varılan konulara tüm tarafların saygı göstermesinin ve öngörülebilir bir gelecekte müzakerelerin çözüm ile sonuçlanmasının şart olduğunu kaydeden Korkmazhan, “Müzakereler BM parametreleri temelinde federal bir çözüme ulaşma hedefi ile Crans Montana’da kaldığı yerden, birinde güvenlik, diğerinde sorunun iç yanlarının çarpraz bir şekilde görüşüleceği şekilde başlayacaktır. BM parametrelerini yok sayan, federal çözümün tüketildiğinden bahseden ve AB çatısı altında iki ayrı devletten ve iş birliğinden bahsedenler hayal dünyasında yaşamakta ve toplumumuzu aldatmaktadırlar” ifadelerini kullandı.

“Kıbrıs Türk toplumunun büyük bir çoğunluğunun KKTC’deki çarpık yapı ve rejimden kurtulma kararlılığında olduğunu ve federal çözümü tek gerçekçi çıkış yolu olarak gördüğünü” ileri süren Korkmazhan, toplumsal irade karşısında eski ve yeni statükocuların çözümsüzlük çabalarının sonuçsuz kalmaya mahkûm olduğunu ifade etti.

Son Güncelleme: 07.08.2019 13:30
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özersay:
Özersay: "kıbrıs'ta Doğal Gaz Konusunda Göstermelik Önerilere Sıcak Bakılmamalı"
Liderler görüşmesi Cuma günü saat 09:30’da..
Liderler görüşmesi Cuma günü saat 09:30’da..
Yavuz, Doğu Akdeniz'de Sondaja Başladı
Yavuz, Doğu Akdeniz'de Sondaja Başladı
Kurban Bayamı Pazar Günü Başlayacak
Kurban Bayamı Pazar Günü Başlayacak
Yarın 7 saatlik elektrik kesintisi var
Yarın 7 saatlik elektrik kesintisi var
Avtepe Muhtarlığı binası hizmete açıldı
Avtepe Muhtarlığı binası hizmete açıldı
Erenköy direnişi ve direnişte şehit düşenler yarın anılacak
Erenköy direnişi ve direnişte şehit düşenler yarın anılacak
Bilge Lord için ‘akıl sağlığının yerinde olmadığına’ ilişkin yapılan müracaat reddedildi
Bilge Lord için ‘akıl sağlığının yerinde olmadığına’ ilişkin yapılan müracaat reddedildi
Sıcak hava etkisini sürdürüyor
Sıcak hava etkisini sürdürüyor
Dans Yine Kemal Saraçoğlu Vakfı Çocuklarına Umut Oluyor
Dans Yine Kemal Saraçoğlu Vakfı Çocuklarına Umut Oluyor

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim