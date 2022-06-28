Sol Hareket’ten Korkmazhan açıklaması

Sol Hareket Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan’ın Türkiye’ye girişine izin verilmediği belirtildi.

Sol Hareket tarafından yapılan yazılı açıklamada, Sol Hareket’ten bir heyetin Kıbrıs sorunuyla ilgili Türkiye’deki muhalefet partiler ve örgütleriyle temaslarda bulunmak üzere dün Ankara’ya gitmek üzere adadan ayrıldığı ancak diğer üyelere giriş izni verilirken, Korkmazhan’a Türkiye’ye giriş izni verilmediği ifade edildi.

Heyette, Sol Akademi Sekreteri Viyan Karabulut, Yeniden Yakınlaşma Sekreteri Besim Baysal, Örgüt Sekreteri Orhan Erönen ve Gençlik Sekreteri Fikri Marasalı da yer alıyordu.