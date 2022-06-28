banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Ya göster ya artık istifa et
Ya göster ya artık istifa...
Benzinciler Birliği'nden açıklama!
Benzinciler Birliği'nden açıklama!
İstihdam ve siyasetin çirkin yüzü!
İstihdam ve siyasetin çirkin yüzü!
LEKAD: “Mersinlik yangınında yanan alanlar için bir yıl beklenmeli”
LEKAD: “Mersinlik yangınında yanan alanlar...
El-Sen Başkanı Özkıraç, “yakıt vurgunu“ iddialarının derhal araştırılmasını istedi
El-Sen Başkanı Özkıraç, “yakıt vurgunu“...
banner405
Flaş Haber
Ya göster ya artık istifa et
Kapat

Sol Hareket’ten Korkmazhan açıklaması

28 Haziran 2022 Salı 10:45
Sol Hareket’ten Korkmazhan açıklaması

Sol Hareket Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan’ın Türkiye’ye girişine izin verilmediği belirtildi.

banner341
Sol Hareket tarafından yapılan yazılı açıklamada, Sol Hareket’ten bir heyetin Kıbrıs sorunuyla ilgili Türkiye’deki muhalefet partiler ve örgütleriyle temaslarda bulunmak üzere dün Ankara’ya gitmek üzere adadan ayrıldığı ancak diğer üyelere giriş izni verilirken, Korkmazhan’a Türkiye’ye giriş izni verilmediği ifade edildi.

Heyette, Sol Akademi Sekreteri Viyan Karabulut, Yeniden Yakınlaşma Sekreteri Besim Baysal, Örgüt Sekreteri Orhan Erönen ve Gençlik Sekreteri Fikri Marasalı da yer alıyordu.

banner360
Son Güncelleme: 28.06.2022 11:05
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ya göster ya artık istifa et
Ya göster ya artık istifa et
Vakıflar Emekliler Derneği’nden Emekliler Haftası mesajı
Vakıflar Emekliler Derneği’nden Emekliler Haftası mesajı
Benzinciler Birliği'nden açıklama!
Benzinciler Birliği'nden açıklama!
İstihdam ve siyasetin çirkin yüzü!
İstihdam ve siyasetin çirkin yüzü!
Cumhurbaşkanlığı Himayesinde Gerçekleştirilen Aile Çalıştayı Ulusal Eylem Planı Açıklanıyor
Cumhurbaşkanlığı Himayesinde Gerçekleştirilen Aile Çalıştayı Ulusal Eylem Planı Açıklanıyor
Türkiye’den KKTC’ye gönderilmek üzere yola çıkan mobil elektrik santrallerinin 29 Haziran’da ülkeye ulaşması bekleniyor
Türkiye’den KKTC’ye gönderilmek üzere yola çıkan mobil elektrik santrallerinin 29 Haziran’da ülkeye ulaşması bekleniyor
Sadıkoğlu İskele Long Beach sahilde sosyal medyaya yansıyan lağım suları değil
Sadıkoğlu İskele Long Beach sahilde sosyal medyaya yansıyan lağım suları değil
Yerel Yönetimler Mevzuatına İlişkin Düzenlemeleri Hazırlamak Ve Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici Özel Komite Toplandı
Yerel Yönetimler Mevzuatına İlişkin Düzenlemeleri Hazırlamak Ve Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici Özel Komite Toplandı
CHP'li Çakırözer: “ NATO Yemeğine Oturtuyorsunuz, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı Da O Yemeğe Oturtun”
CHP'li Çakırözer: “ NATO Yemeğine Oturtuyorsunuz, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı Da O Yemeğe Oturtun”
Meclisten 3 yasa tasarısı geçti
Meclisten 3 yasa tasarısı geçti

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim