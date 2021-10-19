Sol Hareket’ten Cumhurbaşkanı’na eleştiri

Sol Hareket adına yazılı açıklama yapan Abdullah Korkmazhan, Cumhurbaşkanlığı seçiminin üzerinden 1 yıl geçtiğini belirterek, Ersin Tatar’ın ortaya koyduğu politikaları hayata geçiremediğini söyledi.

Korkmazhan, “Doğrudan ticaret ve uçuşlar gerçekleşemedi. Maraş açılamadı. ‘KKTC’ tanıtılamadı. Herhangi bir ülke ‘KKTC’ de temsilcilik açamadı. BM parametreleri ve federasyon dışında hiçbir resmi görüşme ve müzakere yapılamadı. Ersin Tatar’ı istifa etmeye ve toplumdan özür dilemeye çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Kıbrıs’ın kuzeyinde kayyum rejimi oluşturulduğunu, bunun kalıcı kılınması için çalışıldığını, ilhak tehdidi de olduğunu” iddia eden Korkmazhan, demokrasi ve barış güçlerinin ortak muhalefet programı çerçevesinde demokratik birlik oluşturması gerektiğini kaydetti.