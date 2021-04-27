Sol Hareket’ten Bahçeli’ye eleştiri

Orhan Erönen, konuyla ilgili açıklamasında, “Faşist ve fetihçi politikalarınız asla başarıya ulaşamayacak. Bu tarz söylemler, gerçek kutuplaştırıcının kim olduğunu daha net gözler önüne seriyor” ifadelerini kullandı.

Açıklamaları, “çirkin ve düzeysiz” olarak niteleyen Erönen, esas niyetin Kıbrıs’ın kuzeyini ilhak etmek ve tükenmiş rejimlerinin ömrünü uzatmak olduğunu iddia etti, “Saldırı ve tehditle bunu başaracağını sananlar hüsrana uğrayacak” dedi.





