Sol Hareket’ten açıklama: “Anastasiadis’in değirmenine su taşıyorlar”

Sol Hareket, BM parametrelerinin ve federal çözüm modelinin terk edilerek iki ayrı devletin veya iş birliğine dayalı modelin savunulmasını söyleyenlerin, Kıbrıslı Türk toplumunun siyasi eşitliğini yok saymaya çalışan “Nikos Anastasiadis’in değirmenine su taşıdıklarını” iddia etti.

Sol Hareket adına yazılı açıklama yapan Abdullah Korkmazhan, Kıbrıs Türk toplumunun siyasi eşitliğinin ve oluşacak olan federal devletin yönetimine etkin katılımının Kıbrıs sorunu ile ilgili BM parametrelerinin bir parçası olduğunu ve yok sayılamayacağını kaydetti.

Korkmazhan, “Ayrıca gerçekleşmesi mümkün olmayan ayrı devlet macerası uğruna Kıbrıslı Rumların tek yanlı AB üyesi olmasına onay verdiler. Doğal gaz ve enerji planlamaları dahil Kıbrıs Cumhuriyetinden ve uluslararası hukuktan kaynaklanan tüm haklarımız konusunda Kıbrıslı Rumların kontrolündeki ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ni’ tam ve kesin karar merci kıldılar” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs tarihi boyunca federal modelin hiç uygulanmadığını kaydeden Korkmazhan, denenmemiş bir modelin tüketildiğini iddia etmenin farazi bir yaklaşım olduğunu, denenen ve tükenen modellerin üniter ve iki devletli çözüm modelleri olduğunu savundu.

Korkmazhan, daha fazla zaman kaybetmeden, görev tanımına ilişkin anlaşmanın bir an önce sağlanmasını ve kapsamlı müzakerelerin Guterres Çerçevesi temelinde kaldığı yerden yeniden başlamasını talep etti.