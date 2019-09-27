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Sol Hareket:“Petrol-doğal gaz arama çalışmalarından çıkarılanların kullanılmasına karşı çıkmalıyız”

Sol Hareket, fosil yakıt kullanımı nedeniyle küresel ısınmanın ve iklim krizinin yaşamı tehdit ettiğini kaydederek, “Doğu Akdeniz’de ve Kıbrıs etrafında yürütülen petrol-doğal gaz arama çalışmalarına da çıkarılanların kullanılmasına da karşı çıkmalıyız” çağrısında bulundu.

Sol Hareket:“Petrol-doğal gaz arama çalışmalarından çıkarılanların kullanılmasına karşı çıkmalıyız”

Sol Hareket, fosil yakıt kullanımı nedeniyle küresel ısınmanın ve iklim krizinin yaşamı tehdit ettiğini kaydederek, “Doğu Akdeniz’de ve Kıbrıs etrafında yürütülen petrol-doğal gaz arama çalışmalarına da çıkarılanların kullanılmasına da karşı çıkmalıyız” çağrısında bulundu.

27 Eylül 2019 Cuma 08:44
Sol Hareket:“Petrol-doğal gaz arama çalışmalarından çıkarılanların kullanılmasına karşı çıkmalıyız”

Sol Hareket, fosil yakıt kullanımı nedeniyle küresel ısınmanın ve iklim krizinin yaşamı tehdit ettiğini kaydederek, “Doğu Akdeniz’de ve Kıbrıs etrafında yürütülen petrol-doğal gaz arama çalışmalarına da çıkarılanların kullanılmasına da karşı çıkmalıyız” çağrısında bulundu.
Sol Hareket adına yazılı açıklama yapan Abdullah Korkmazhan, doğal gazla ilgili güç mücadelesinin ve pazarlıkların barış ve refah değil gerginlik, çatışma, savaş, sömürü, ekolojik yıkım ve küresel ısınma getireceğini söyledi. 

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Korkmazhan, Doğu Akdeniz'in askerileştirilmesi; fuel-oil ile elektrik üretimine kademeli olarak son verilerek, yenilenebilir enerji üretimine geçilmesi, bu konuda teknik komite kurularak toplumlararası işbirliğinin geliştirilmesi taleplerini de aktardı. 
 

Son Güncelleme: 27.09.2019 11:48
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Sol Hareket Doğal Gaz AramaSol HareketPetrol Doğal Gaz Arama
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