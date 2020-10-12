Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1178
ALTIN
488.114
DOLAR
7.8787
STERLİN
10.2860
EURO
9.3014
2’nci tur sonucunu kaybedenler belirleyecek…
2’nci tur sonucunu kaybedenler belirleyecek…
Büyük mesaj!
Büyük mesaj!
Akıncı -Tatar başrolde
Akıncı -Tatar başrolde
İlk tura karantina gölgesi düştü
İlk tura karantina gölgesi düştü
banner376

Sol Hareket,Derinya'daki provokatif eylemi kınadı

Sol Hareket, faşist suç örgütü ELAM tarafından dün akşam Derinya geçiş kapısında düzenlenen provokatif eylemi şiddetle kınadıklarını belirtti.

12 Ekim 2020 Pazartesi 11:54
Sol Hareket,Derinya'daki provokatif eylemi kınadı
banner337
banner351

Sol Hareket adına açıklama yapan Abdullah Korkmazhan,  ELAM'ın eyleminin, dün akşam seçim sonuçlarının açıklandığı bir anda gerçekleştirmesinin tesadüf olmadığını belirterek, “ELAM, Yunanistan'daki Altın Şafak örgütünün uzantısı olan bir suç örgütüdür ve biran önce kapatılmalıdır” dedi.

banner341
“Kıbrıs tarihinin, her iki taraftaki faşist ve milliyetçilerin Kıbrıs'ın kalıcı bölünmesi yönünde provokasyon örnekleri ile dolu olduğunu” söyleyen Korkmazhan,  “Her iki taraftaki faşist ve milliyetçiler, bir birlerinin değirmenine su taşımakta, ilerici ve çözüm yanlılarının çabalarını berhava etmeye çalışmaktadırlar.  Kıbrıslı Türk, Kıbrıslı Rum, tüm Kıbrıs ilericileri olarak faşizme ve bölünmüşlüğe asla geçit vermeyeceğiz” dedi.

banner360
Son Güncelleme: 12.10.2020 12:07
Anahtar Kelimeler:
Derinyadaki Provokatif EylemSol Hareket
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eczacı, kalfa ve acil tıp teknisyenliği için başvuracaklara duyuru
Eczacı, kalfa ve acil tıp teknisyenliği için başvuracaklara duyuru
YSK seçim yasaklarını açıkladı
YSK seçim yasaklarını açıkladı
Benzinciler Birliği yarınki eylemi iptal etti
Benzinciler Birliği yarınki eylemi iptal etti
2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili seçim takvimi
2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili seçim takvimi
Girne bölgesindeki tüm okullar dezenfekte edildi
Girne bölgesindeki tüm okullar dezenfekte edildi
Vergi affı 31.12.2020 tarihine kadar uzatıldı
Vergi affı 31.12.2020 tarihine kadar uzatıldı
LTB Lefkoşa’daki sandık merkezlerini dezenfekte etti
LTB Lefkoşa’daki sandık merkezlerini dezenfekte etti
Dış Basın KKTC’deki seçim sonuçlarını TAK aracılığıyla duyurdu
Dış Basın KKTC’deki seçim sonuçlarını TAK aracılığıyla duyurdu
Pandeminin organik tarıma yansıması
Pandeminin organik tarıma yansıması
Orta eğitimde 7 ay sonra ders başı
Orta eğitimde 7 ay sonra ders başı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim