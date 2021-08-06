Sol Hareket yüz yüze eğitim konusunda açıklama yaptı

Sol Hareket Eğitim Sekreteri Nuray Özgeçen yaptığı yazılı açıklamada, eğitim yılında yaşanma ihtimali olan sıkıntılarla ilgili soru işaretlerinin gün geçtikçe büyüdüğünü; Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun okulların yüz yüze eğitime açılması için gerekli çalışmaların yapıldığını belirtirken öğretmen sendikalarının verdiği bilgilerin kaygı verici olduğunu savundu.

Sendikalar tarafından yapılan açıklamada, öğretmen, alt yapı, yönetici eksikliklerinin giderilmediği ve olası sıkıntıda karşı bir B planı hazırlanmadığını savunduklarına işaret eden Özgeçen,“Çocuk ve gençlerin sağlıklı kişilik geliştirmeleri için elzem olan yüz yüze eğitimin bir şart olduğu artık kabul edilmelidir” dedi.

Kumarhane, gece kulüpleri ve bet ofisler açıkken, yüz yüze eğitime geçilmemesinin tam bir utanç olduğunu ifade eden Özgeçen, “Dünya genelinde, gelişmiş ülkelerin çoğunluğu, ‘okullar en son kapanan, ilk açılan kurumlar olmalıdır’ anlayışını benimsemiştirler. Kıbrıs’ın kuzeyinde tam tersi gerçekleşmiş ve uzunca bir süre öğrenciler ve öğretmenler okul ortamlarından koparılıp izole ortamlarda ‘eğitim’ in devamına zorlanmıştırlar” dedi.