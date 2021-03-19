Sol Hareket yarın eylem yapacak

Sol Hareket’ten yapılan yazılı açıklamada, Sol Hareket, “emek, demokrasi ve barıştan yana tüm siyasi parti, sendika ve örgütleri, tüm demokrat, yurtseverler ve halkı” yarın saat 16.00'da Lefkoşa Kuğulu Park’ta gerçekleştirilecek ortak eyleme çağırdı.

Eyleme, Sol Hareket, Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), Bağımsızlık Yolu (BY), Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP), Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP), Devrimci Komünist Birlik (DKB), Baraka Kültür Merkezi, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Kıbrıs Türk Devlet Çalışanları Sendikası (ÇAĞ-SEN) Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası (HTKS), Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği, Üretim Merkezi, İngiltere Kıbrıs Türk Demokrasi Derneği (KTDD), Biat Değil Özgürlük Grubu, Toplumsal Hareket Platformu, Doğu Güneydoğu Kültür Derneği, Barış ve Demokrasi İnisiyatifi, Bu Vatan Bizim İnisiyatifi destek verecek.



