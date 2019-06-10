Sol Hareket: “Ülke suç ve suçlu cennetine döndü”

Sol Hareket adına yazılı açıklamada bulunan Abdullah Korkmazhan, ülkenin “suç ve suçlu cennetine dönüştüğünü” söyledi.

Korkmazhan konuyla ilgili yazılı açıklamasında “cinayet, işkence, soygun, kaçakçılık, kara para, uyuşturucu ve insan ticareti, taciz ve tecavüz gibi suçlar ülkede olağan hale geldi. Kıbrıs’ın kuzeyi yaşanmaz bir hal aldı” dedi.

Konuyla ilgili hükümeti ve polis teşkilatını eleştiren Korkmazhan “Güvenlik sorununun uzun namlulu silahlarla polis ve askerlerin sokaklara inmesiyle çözülmesi mümkün değil. Bu uygulamayı şiddetle kınıyoruz. Suç ve suçlularla mücadele için radikal adımlar şart” ifadelerini kullandı.

Korkmazhan, Anayasa’nın geçici 10’uncu maddesinin derhal kaldırılarak, polisin sivile bağlanmasını ve denetim altına alınmasını, ülkeye kimlikle girişlerin yasaklanmasını ve giriş çıkışların kontrol altına alınmasını talep etti.