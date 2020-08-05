Sol Hareket: “Toplumsal irademize müdahaleyi reddediyoruz”

Sol Hareket adına yazılı açıklamada bulunan Abdullah Korkmazhan, AKP hükümetinin Kıbrıs Türk toplumunun siyasi iradesine müdahaleleri alışkanlık haline getirdiğini, önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik müdahalelerini açıktan ve yoğun bir şekilde sürdürdüğünü savunarak, bu müdahalelerin sonuçsuz kalmaya mahkûm olduğunu belirtti.

“Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik müdahalelerin açıktan yapılması, çözüm ve demokrasi karşıtlarının telaşını göstermektedir” diyen Korkmazhan, toplumun iradesini hiçe sayanların, toplum tarafından cezalandırılmasının kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

“Kıbrıslı Türk toplumu, kendi özgün kimlik ve kültürlerine, laik, demokratik ve çoğulcu yapısına yönelik müdahaleleri kabul etmiyor. Buna karşı, kendi kendini yönetme, kendi kararlarını alma hakkına ve toplumsal iradesine saygı gösterilmesini talep ediyor” diyen Korkmazhan, Türkiye ile ilişkilerin muhtaç, emir alan, edilgen ve bağımlı bir şekilde devam etmesinin doğru olmadığını, “Türkiye’nin, toplumsal yaşamın her alanında kurduğu tahakküm ve toplumsal iradeye müdahalelerinin son bulması gerektiğini” vurguladı.

Kıbrıslı Türk toplumunun iradesine saygı temelinde, kişilikli ve haysiyetli bir ilişkinin tesis edilmesi gerektiğini vurgulayan Korkmazhan, her nereden gelirse gelsin toplumsal iradeye müdahalelerin karşısında olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.



