banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Vakalarda bir tuhaflık var !
Vakalarda bir tuhaflık var !
Ek mesailer tamam, HP yanlış, Saray bekleyebilir…
Ek mesailer tamam, HP yanlış,...
Ek mesailer ilk adım olsun
Ek mesailer ilk adım olsun
9 yıllık riyâ
9 yıllık riyâ
banner376

Sol Hareket Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Atölyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü  mesajı yayımladı

Sol Hareket Cinsiyet Eşitliği Atölyesi adına Beste Su Özarın, 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

08 Mart 2021 Pazartesi 17:45
Sol Hareket Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Atölyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü  mesajı yayımladı
banner337
banner351

Sol Hareket Cinsiyet Eşitliği Atölyesi adına Beste Su Özarın, 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özarın mesajında sömürüye dayalı yönetimler ve ekonomik düzenlerin  her zaman cinsiyet ayrımı ve eşitsizliği derinleştirdiğini, her türlü baskı, şiddet ve sömürünün en ağırına maruz kalan kadınlar için şimdi birlik ve direniş zamanı olduğunu kaydetti.

banner341
“Desteklediği politikalar tam zıddını söylerken sadece reklam malzemesi olsun diye veya kendi işlerine geliyor diye sahte kadın hakları ve emek savunuculuğu yapan siyasi örgütlerin ve özel sektör kurumlarının bu tavrını reddediyoruz. diyen Özarın, eşit ekonomik ve sosyal hakları talep ettikleri yada savundukları için psikolojik, ekonomik ve fiziksel şiddet ile kalan kadınların her gün verdikleri bu mücadelede yanlarında olduklarını vurguladı.

“Her toplumda da yaşandığı gibi toplumsal cinsiyet rolleri hepimize küçük yaşlarda ailelerimiz tarafından etiketlenirken, saygı algısı kadınlara karşı ortadan kaldırılmaktadır.” diyen Özarın, okularadki eğitimin cinsiyet ayrımını desteklediğini savundu.

Özarın, Sol Hareket Cinsiyet Eşitliği Komitesi olarak, kadınların ve ilerideki nesillerin bağımsızlığı adına İstanbul Sözleşmesi’ni hayata geçirecek olan Ev İçi Şiddet Yasası’nın bir an önce yasalaşmasını, bütçe kapsamına Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin eklenmesini,  doğum kontrolü ve kürtaj haklarının düzenlenerek kadın haklarının arttırılmasını, kadın dayanışma merkezleri ve kamusal çocuk bakım merkezleri açılmasını istediklerini belirtti.

Özarın, “Kuralsız, güvencesiz, sendikasız çalışmanın yasaklanmasını, sendikalaşmanın zorunlu hale getirilmesini, kadının ev içi emeği görmezden gelinmemesi, ev emekçisi kadınların sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımlarının yapılmasını, kadın ticareti ve seks köleliğinin engellenmesi, gece kulüplerinin derhal kapatılması, çalışan erkek bireylerin de doğum izni almasını, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın iş yerlerinde cinsiyet eşitsizliğini ve kayıtsız çalışanları denetlemesinin gerekliliğini buradan haykırarak tüm ilgili kişi, kurum ve kuruluşları alışıla gelmiş eşitsizliği düzeltmeye davet ederiz.” diye ekledi.
 

banner360
Son Güncelleme: 08.03.2021 18:28
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bektaş’ın ölüm nedeni kalp krizi
Bektaş’ın ölüm nedeni kalp krizi
Meclis toplantısı tamamlandı
Meclis toplantısı tamamlandı
Yağmur bekleniyor
Yağmur bekleniyor
Tatar: “Kimse bize dayatma yapamaz”
Tatar: “Kimse bize dayatma yapamaz”
Vakıflar İdaresi kiracılarıyla ilgili tasarı görüşülüyor
Vakıflar İdaresi kiracılarıyla ilgili tasarı görüşülüyor
DP Kadın Örgütü  Dr. Fazıl Küçük’ün eşi Süheyla Küçük ile Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın eşi Aydın Denktaş’ın kabirlerini ziyaret etti
DP Kadın Örgütü  Dr. Fazıl Küçük’ün eşi Süheyla Küçük ile Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın eşi Aydın Denktaş’ın kabirlerini ziyaret etti
Tabipler Birliği yarın basın toplantısı düzenliyor
Tabipler Birliği yarın basın toplantısı düzenliyor
Özçınar Emekçi Kadınların Gününü kutladı
Özçınar Emekçi Kadınların Gününü kutladı
Özersay hükümete bir düzine soru sordu
Özersay hükümete bir düzine soru sordu
Başbakan Saner: “Hibenin tamamı yatırımlara gidecek”
Başbakan Saner: “Hibenin tamamı yatırımlara gidecek”

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim