banner386
banner365
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Tatar’ı hiç mi tanımadınız yani!
Tatar’ı hiç mi tanımadınız yani!
Dostlar alışverişte görsün ile olmuyor bay Kemal
Dostlar alışverişte görsün ile olmuyor...
Çanakkale kampları ve yüzyüze eğitim
Çanakkale kampları ve yüzyüze eğitim
Maskelerin yan etkileri ve yaz mevsimi
Maskelerin yan etkileri ve yaz...
banner376

Sol Hareket'ten KGS açıklaması

Sol Hareket Eğitim Sekreteri Nuray Özgeçen, kolej giriş sınav sisteminin eşitsizliğe dayanan ve eşitsizliği yeniden üreten rekabetçi bir sistem olduğunu ve acilen terk edilmesi gerektiğini savundu.

12 Haziran 2021 Cumartesi 11:00
Sol Hareket'ten KGS açıklaması
banner337

Yazılı açıklama yapan Özgeçen, sistemin pedagojik anlamda hatalarla dolu olduğunu, kendi gelişim dönemlerine hiç uygun olmayan bir hazırlanma ve değerlendirme sürecine maruz kalan çocukların bu sözde ‘başarı’ veya sözde ‘başarısızlığın’ etkilerini hayatları boyunca taşımaya devam ettiklerini kaydetti.

Pandemi sürecinden en çok etkilenen alanlardan birinin de eğitim olduğunu belirten Özgeçen, eğitim döneminin eş zamanlı olarak ve aynı nitelikte yürütülemediğini söyledi.

banner341
Özgeçen, eğitimdeki tüm paydaşların söz sahibi olduğu, öğrencide öğrenme arzusu geliştirecek, yönlendirici ve 6. 7. 8. sınıflarda farklı programlara geçiş imkanı tanıyan bir program için çalışma yapılarak, ivedi olarak hayata geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

Göçmen olan ve dil sorunu yaşayan ailelerin bu çağdaki çocukları için oryantasyon hizmetinin de eş zamanlı olarak sağlanması gerektiğini söyleyen Özgeçen, “Bu yolla hem KGS’nin yarattığı fırsat eşitsizliği ve pedagojik sorunlara çözüm bulunabilir hem de ‘ayrıcalıklı’ okul anlayışı ortadan kaldırılabilir. Kolejler ve diğer okullar arasındaki eşitsizlikler giderilebilir.” ifadelerini kullandı.

banner360
Son Güncelleme: 12.06.2021 11:08
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Türkiye Ligi’nde başarılar diliyorum"
"Türkiye Ligi’nde başarılar diliyorum"
Lefke bölgesi dün ne kadar yağış aldı?
Lefke bölgesi dün ne kadar yağış aldı?
Tarım Dairesi gıda analiz sonuçlarını açıkladı
Tarım Dairesi gıda analiz sonuçlarını açıkladı
KGS bugün yapılıyor
KGS bugün yapılıyor
Hava durumu
Hava durumu
Bakan Canaltay Ankara’daki temaslarını tamamladı
Bakan Canaltay Ankara’daki temaslarını tamamladı
Ankara'dan Kıbrıs'a acı haberi geldi
Ankara'dan Kıbrıs'a acı haberi geldi
Özersay: “Başbakan demokrasiyi ayaklar altına alıyor”
Özersay: “Başbakan demokrasiyi ayaklar altına alıyor”
"Çift aşılı yolculardan girişte PCR testi istenmeyecek"
"Çift aşılı yolculardan girişte PCR testi istenmeyecek"
KKTC'de 15'i yerel 33 yeni vaka
KKTC'de 15'i yerel 33 yeni vaka

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim