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Sol Hareket “Taşınmaz Mal Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı” Eleştirdi

Sol Hareket, “Taşınmaz Mal Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı” eleştirerek, taşınmaz mal vergileri ve diğer vergilerdeki bazı kalemlerde astronomik artışlara gidileceğini savundu.

Sol Hareket “Taşınmaz Mal Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı” Eleştirdi

Sol Hareket, “Taşınmaz Mal Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı” eleştirerek, taşınmaz mal vergileri ve diğer vergilerdeki bazı kalemlerde astronomik artışlara gidileceğini savundu.

07 Şubat 2020 Cuma 12:31
Sol Hareket “Taşınmaz Mal Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı” Eleştirdi

Sol Hareket, “Taşınmaz Mal Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı” eleştirerek, taşınmaz mal vergileri ve diğer vergilerdeki bazı kalemlerde astronomik artışlara gidileceğini savundu.

Sol Hareket, bu yasa ile “ganimetin” bedelinin, topluma ödetmenin hedeflendiğini öne sürerek, yasa tasarısının geri çekilmesini talep etti.

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Sol Hareket adına yazılı açıklamada bulunan Abdullah Korkmazhan, Taşınmaz Mal Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile emlak vergisi oranlarına yüzde 250’ye varan bir artış öngörüldüğünü, bu uygulamanın yoksulluk ve ekonomik sorunlar ile boğuşan Kıbrıslı Türk toplumunun sırtına altından kalkamayacağı büyük bir yük getireceğini kaydetti.

“Kıbrıslı Rumların kuzeyde bıraktıkları taşınır ve taşınmaz malları ‘ganimet’ sayarak, tapular dağıtanların bu hukuksuzluğun ve talanın bedelini ödemesi gerekenler” olduğunu ifade eden Korkmazhan, bu konuda Türkiye Cumhuriyeti ve geçmiş yönetimleri suçladı.

“İç hukuk yolu” olarak kabul ettirilen Taşınmaz Mal Komisyonu’nun, uzun bir süredir mali kaynak yetersizliği yaşadığını ve işlevsiz hale geldiğini kaydeden Korkmazhan, “AİHM’de aleyhine açılan birçok dava karşısında çaresiz kalan Türkiye, Mal Tazmin Komisyonu’nu yeniden işlev hale sokabilmek için mali kaynağı Kıbrıslı Türklerden toplayacağı vergiler ile sağlamaya çalışmaktadır. Bu yaklaşımı ve yeni emlak vergisi uygulamasını reddediyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Ülkede çok büyük alt yapı sorunu, okul, hastane sorunu, yoksulluk ve ekonomik kriz yaşandığını, toplanan vergilerin bu sorunları çözmek amaçlı kullanılması gerektiğini kaydeden Korkmazhan, tüm toplumu “yeni emlak vergisi” adı altında uygulanmak istenen hukuksuzluğa “dur” demeye çağırdı.

Son Güncelleme: 07.02.2020 16:12
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