Sol Hareket: Sınır kapılarının açılmasını memnuniyetle karşıladık

Sol Hareket Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan, yazılı açıklamasında, BM'nin yanı sıra konunun uzmanlarından oluşan İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin birçok kez geçiş kapılarının kademeli bir şekilde açılmasının sağlık açısından herhangi bir tehdit oluşturmadığı yönünde görüş bildirdiğini ancak bunun sürekli göz ardı edildiğini savundu.

Korkmazhan, “Barikatlar çok daha önce açılabilir, toplumlararası ilişkilerin kopması ve Kıbrıslı Türk ekonomisinin bu kadar dar boğaza hapsolması engellenebilirdi. Ancak sağlığı milliyetçi politikalarına alet eden her iki taraftaki yönetimler, bunu bilerek engellediler” dedi.





