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Sol Hareket seçimde hiçbir siyasi partiyi desteklemeyecek

20 Aralık 2021 Pazartesi 17:00
Sol Hareket seçimde hiçbir siyasi partiyi desteklemeyecek

KORKMAZHAN: “YURTSEVER BİRLİK VE EMEK MÜCADELESİNDEN YANA TARAFIZ”

Sol Hareket, bir yılı aşkın bir süredir, “yurtsever ve demokrasi güçlerinin en geniş güç birliğinin sağlanması ve seçimlerde birlikte hareket edilmesi için yoğun çalışmalar yürüttüğünü” bildirdi.

Sol Hareket adına yazılı açıklama yapan Genel Sekreter Abdullah Korkmazhan, “bölünmüşlüğün kalıcılaştırılması, ülkenin sömürgeleştirilmesi ve ilhak-iltihak siyasetine karşı” toplumsal muhalefetin oluşturulması için birçok siyasi parti ve örgütle temaslar yürüttüklerini kaydetti.

Korkmazhan bu süreçte, Meclis içi ve dışı muhalefet partileri ve örgütleriyle birçok resmi, gayrı resmi görüşmeler ve toplantılar gerçekleştirdiklerini, ortaya koydukları öneriyle “Ortak Muhalefet Programı” oluşturma ve en geniş demokratik yurtsever birliği sağlayarak, sokakta, meydanda, seçimlerde ve hayatın her alanında ülke ve toplumdan yana birlikte hareket etmeyi hedeflediklerini belirtti.

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“Ne yazık bu yöndeki çabalarımız sonuçsuz kaldı.” diyen Korkmazhan, “Ortak Muhalefet Programı ve en geniş demokratik yurtsever birlik oluşturma önerisinin gereken ciddiyet ile değerlendirilmediğini, partisel, örgütsel, bireysel hırs ve hesapların, toplumsal çıkar ve mücadelenin önünde tutulduğunu” kaydetti.

23 Ocak seçimlerinde barış ve demokrasiden yana olduğunu söyleyenler açısından bir hezimet gerçekleşmemesi, “sağ ve statükocu güçlerin daha da güçlenmemesi” temennisinde bulunan Korkmazhan, bu gerçekleşirse, bunun esas sorumlularının iş ve güç birliğini reddederek, partisel, örgütsel ve kişisel hırslarına yenik düşenler olacağını belirtti.
 
Korkmazhan, Sol Hareket’in, 23 Ocak seçimlerinde hiçbir siyasi partiden yana taraf olmayacağını ve seçime katılacak hiçbir siyasi partiyi desteklemeyeceğini açıkladı ve Sol Hareket’in, seçimlere katılımı da parlamenter mücadeleyi de örgütlü boykotu da mücadelede birer araç olarak gördüğünü ifade etti.

Korkmazhan şöyle devam etti:

“Önemli olan en doğru aracı en doğru zamanda ve en doğru şekilde kullanmaktır. En geniş demokratik yurtsever birliğin oluşturulamaması, emek, barış ve demokrasiden yana umut olacak güçlü bir alternatifin yaratılamamış olması, toplumun önemli bir kesimini tepkisini ve tercihini sandığa gitmeyerek göstermeye, seçimleri boykot etmeye yöneltmiştir… 

Sol Hareket her zaman olduğu gibi demokratik yurtsever birlikten yana, federal çözümden yana, emekten yana, barıştan yana, toplumsal cinsiyet eşitliğinden yana, adalet ve ekolojiden yana, mücadeleden yana taraf olmaya devam edecektir.” 
 

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Son Güncelleme: 20.12.2021 17:26
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