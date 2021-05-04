Sol Hareket Sağlık Bakanlığı’na siyah çelenk bırakacak

Korkmazhan yazılı açıklamasında, Sağlık Bakanlığı’nın “keyfi ve siyasi” tutumu nedeniyle kongreyle ilgili çalışmalarının hedefledikleri şekilde ilerleyemediğini belirtti.

İzin taleplerinin reddedilmesini siyah çelenkle protesto edeceklerini duyuran Abdullah Kokmazhan, 1. Olağan kongrelerini 29 Mayıs Cumartesi 10.00-13.00 saatleri arasında Lefkoşa Gençlik Merkezi’nde açık alanda, 100 kişi sınırlaması ile ve gerekli tüm sağlık önlemlerini, (pcr test, maske, mesafe, vs) alarak gerçekleştireceklerini Sağlık Bakanlığı’na yazılı şekilde bildirdiklerini ancak başvurularının Sağlık Bakanlığı’nca reddedildiğini kaydetti.

Konunun yeniden değerlendirilmesi yönündeki ikinci başvurularına ve randevu taleplerine ise yanıt verilmediğini bildiren Korkmazhan, daha önce düzenlenen bazı parti kurultayları ve film galası gibi etkinliklere izin verildiğine işaret etti ve kendilerine izin verilmemesini kabul edilemez olduğunu belirtti.