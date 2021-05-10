Sol Hareket: “Meclisteki muhalefete sine-i millet çağrısı yapıyoruz”

Baysal konuyla ilgili yazılı açıklamasında “Geçtiğimiz Ekim ayında gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçiminin hemen öncesinde başlayan Kıbrıs'ın kuzeyindeki siyasal yaşama müdahaleler artık siyasetin nefes dahi almasını engelleyici boyutlara ulaşmıştır” dedi.

Toplumsal ve siyasal yapıdaki; demokrat, sol, sosyalist, ilerici ve emekten yana politikaların, Kıbrıs sorununda federal bir çözüm ve barış talebinin, Kıbrıslı Türklerin varlığı ve kendi kendini yönetme mücadelesinin artık hiçbir mecrada ve hiçbir zeminde temsil edilmesine izin verilmediğini savunan Baysal, “Bu sürecin gözümüzü kapatarak, görmezden gelerek, ağzımızı açmadan, sesimizi yükseltmeden, kulaklarımızı tıkayarak, duymazlıktan gelerek durdurulamayacağı kesinleşmiştir” dedi.

Meclisin erken seçim kararı almasının “çeşitli oyunlarla engellendiğini” de öne süren Baysal, şöyle devam etti:



“Toplumsal çoğunluğun muhalefette olmasıyla yeni bir dizayn yapılmadan seçimlerin yapılması istenmemektedir. Bu şartlarda Meclis içinde de temsiliyet anlamını yitirmiştir. Temsili demokrasiyi bile yerlerde süründüren entegrasyoncu ve biatçı anlayışın karşısına dikilmek için toplumsal talepleri toplumla birlikte kucaklamanın vakti gelmiştir. Muhalefeti mecliste yapmanın öznel koşulları bile ortadan kaldırılmış, sine-i millet'e dönmenin koşulları dayatılmıştır. Kıbrıs'ın kuzeyinde siyasete yeniden nefes aldırmak, toplumumuzun taleplerinin sorumluluğunu taşımak, ileride meclisin gerçek temsiliyetini oluşturmak ve bugün meclis dışında gerçek muhalefeti örgütlemek için meclisteki tüm muhalif partilere sine-i millet çağrısı yapıyoruz.”