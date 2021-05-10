Sol Hareket: “Meclisteki muhalefete sine-i millet çağrısı yapıyoruz”

Baysal konuyla ilgili yazılı açıklamasında “Geçtiğimiz Ekim ayında gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçiminin hemen öncesinde başlayan Kıbrıs'ın kuzeyindeki siyasal yaşama müdahaleler artık siyasetin nefes dahi almasını engelleyici boyutlara ulaşmıştır” dedi.
Toplumsal ve siyasal yapıdaki; demokrat, sol, sosyalist, ilerici ve emekten yana politikaların, Kıbrıs sorununda federal bir çözüm ve barış talebinin, Kıbrıslı Türklerin varlığı ve kendi kendini yönetme mücadelesinin artık hiçbir mecrada ve hiçbir zeminde temsil edilmesine izin verilmediğini savunan Baysal, “Bu sürecin gözümüzü kapatarak, görmezden gelerek, ağzımızı açmadan, sesimizi yükseltmeden, kulaklarımızı tıkayarak, duymazlıktan gelerek durdurulamayacağı kesinleşmiştir” dedi.
Meclisin erken seçim kararı almasının “çeşitli oyunlarla engellendiğini” de öne süren Baysal, şöyle devam etti:
Baysal konuyla ilgili yazılı açıklamasında “Geçtiğimiz Ekim ayında gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçiminin hemen öncesinde başlayan Kıbrıs'ın kuzeyindeki siyasal yaşama müdahaleler artık siyasetin nefes dahi almasını engelleyici boyutlara ulaşmıştır” dedi.