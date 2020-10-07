banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1152
ALTIN
475.546
DOLAR
7.8205
STERLİN
10.1004
EURO
9.1942
Hangi ölüm ses getirir?
Hangi ölüm ses getirir?
Kudret Özersay; umut idi
Kudret Özersay; umut idi
Neden Tufan Erhürman?
Neden Tufan Erhürman?
Müdahale tartışmaları!
Müdahale tartışmaları!
banner376

Sol Hareket Maraş açılımını değerlendirdi

Sol Hareket adına yazılı açıklamada bulunan Abdullah Korkmazhan, Maraş açılımını değerlendirdi. 

07 Ekim 2020 Çarşamba 12:19
Sol Hareket Maraş açılımını değerlendirdi
banner337
banner351

Abdullah Korkmazhan, açıklamasında “YSK kararları ve ülke kurumları hiçe sayılarak tamiratı tamamlanan su borusu ve Maraş konusunda yapılan törenler, Sayın Tatar lehine seçimlere müdahaledir” dedi. 
Maraş ile ilgili bir açılmanın söz konusu olmadığını, yapılacak olanın şu an halihazırda sivillerin kullanımına açık olan bir kısım sahil bölgesine ek olarak bir kısım sahil bölgesinin daha açılması olduğunu belirten Korkmazhan, şöyle devam etti:
“BM Güvenlik Konseyi’nin 550 numaralı kararı değişmediği sürece Maraş’ın açılması mümkün değildir. Mülkiyete dair herhangi bir adım atılması olanaksızdır. Maraş’ın seçim malzemesi haline dönüştürülmesi kabul edilemezdir. Kıbrıslı Türklerin zekasını hafife alanlar pişman olacaklar ve yalana dayalı propaganda yöntemleri sonuçsuz kalacaktır.

banner341
BM Genel Sekreteri’nin seçimlerin ardından gayri resmi 5+1 toplantı çağrısı yönünde hazırlıkların yapıldığı bir süreçte, Maraş konusunda yapılmaya çalışılanlar Kıbrıslı Türk toplumunu uluslararası alanda oldukça zor bir konuma sokar. Maraş ile ilgili uluslararası hukuk ve BM kararlarına aykırı çalışmalar biran önce durdurulmalıdır.”
Korkmazhan, “Kıbrıslı Türk toplumunun iradesine ve demokrasisine yapılan müdahalelere karşı gereken cevabı 11 Ekim günü güçlü bir şekilde vereceğinden şüphe olmadığını” belirtti.
 

banner360
Son Güncelleme: 07.10.2020 12:24
Anahtar Kelimeler:
Abdullah KorkmazhanMaraş AçılımıSol Hareket
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
LTB online ödeme ağına Creditwest’i de ekledi
LTB online ödeme ağına Creditwest’i de ekledi
EL-SEN İskele’de bir günlük uyarı grevi yapacak
EL-SEN İskele’de bir günlük uyarı grevi yapacak
Medya Etik Kurulu'dan uyarı
Medya Etik Kurulu'dan uyarı
DKB: “Kurtuluş,örgütlü mücadele ve dayanışmayla mümkün”
DKB: “Kurtuluş,örgütlü mücadele ve dayanışmayla mümkün”
Gönyeli Kent girişi yaklaşım yolları asfaltlandı
Gönyeli Kent girişi yaklaşım yolları asfaltlandı
Serdar Denktaş: “Ayrıştırma ve bizi birbirimize düşürme neye hizmet edecek?”
Serdar Denktaş: “Ayrıştırma ve bizi birbirimize düşürme neye hizmet edecek?”
Tatar, Erdoğan ve hükümetine teşekkür etti
Tatar, Erdoğan ve hükümetine teşekkür etti
Hükümet düştü!
Hükümet düştü!
Özersay: "Tatar seçim yatırımı yaptı"
Özersay: "Tatar seçim yatırımı yaptı"
HP: "Hükümetin bozulma nedeni Ersin Tatar’dır"
HP: "Hükümetin bozulma nedeni Ersin Tatar’dır"

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim