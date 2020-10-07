Sol Hareket Maraş açılımını değerlendirdi

Abdullah Korkmazhan, açıklamasında “YSK kararları ve ülke kurumları hiçe sayılarak tamiratı tamamlanan su borusu ve Maraş konusunda yapılan törenler, Sayın Tatar lehine seçimlere müdahaledir” dedi.

Maraş ile ilgili bir açılmanın söz konusu olmadığını, yapılacak olanın şu an halihazırda sivillerin kullanımına açık olan bir kısım sahil bölgesine ek olarak bir kısım sahil bölgesinin daha açılması olduğunu belirten Korkmazhan, şöyle devam etti:

“BM Güvenlik Konseyi’nin 550 numaralı kararı değişmediği sürece Maraş’ın açılması mümkün değildir. Mülkiyete dair herhangi bir adım atılması olanaksızdır. Maraş’ın seçim malzemesi haline dönüştürülmesi kabul edilemezdir. Kıbrıslı Türklerin zekasını hafife alanlar pişman olacaklar ve yalana dayalı propaganda yöntemleri sonuçsuz kalacaktır.



Korkmazhan, “Kıbrıslı Türk toplumunun iradesine ve demokrasisine yapılan müdahalelere karşı gereken cevabı 11 Ekim günü güçlü bir şekilde vereceğinden şüphe olmadığını” belirtti.

