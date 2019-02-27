Sol Hareket: “Liderler görüşmesinin sonucu umut verici”

Sol Hareket, liderlerin dünkü görüşmesinin sonucunu umut verici bulduğunu kaydetti.

Sol Hareket adına yazılı açıklama yapan Abdullah Korkmazhan, federal çözümün tek çıkış yolu olduğunu ve bu yönde mücadele etmeye devam edeceklerini vurgulayarak, federal çözüme ve müzakerelerin yeniden başlamasına karşı olanları “statükocu” diye niteledi.

Korkmazhan, bu kesimlerin Kıbrıslı Türk toplumunun ve tüm Kıbrıs’ın geleceğini karartma peşinde olduğunu savundu.

Abdullah Korkmazhan’ın liderler görüşmesiyle ilgili açıklaması özetle şöyle:

“Mobil telefonların ülke genelinde iletişimi sağlanması, elektrik hatlarının birleştirilmesi, dokuz mayın tarlasının temizlenmesi ve kültürel miras, sanat eserleri ve kayıtların paylaşılması yönünde alınan kararları selamlıyoruz. Daha fazla güven arttırıcı önlemlerin hayata geçirilmesi yönünde kararlılığın devamını diliyoruz. Sayın Anastasiadis’in yetki paylaşımı konusunda aktardığı görüşlerin kamuoyuyla da paylaşılmasını ve bu konuda ortak bir uzlaşı noktası yakalanmasını bekliyoruz. Şimdi yapılması gereken yetki paylaşımı ve referans şartları konusunda uzlaşıya varıp müzakerelere Guterres Çerçevesi temelinde kaldığı yerden yeniden başlamak ve federal Kıbrıs’ı hayata geçirmektir.”