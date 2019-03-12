Sol hareket, kitap bulundurma gerekçesiyle tutuklamayı protesto etti

Sol Hareket, kitap okumanın suç sayılarak tutuklamaların yaşanmasını şiddetle protesto ettiğini açıkladı.

Sol Hareket adına yazılı açıklamada bulunan Abdullah Korkmazhan, Türkiye’deki rejiminin, Kıbrıs’ta barış, demokrasi ve hoşgörü kültürü yerine, çatışmacı bir anlayışı hakim kılmaya, Kıbrıs’ın kuzeyinde gerici bir korku rejimi inşa edilmeye çalıştığını savundu.

“Yasaklara ve faşizme inat yaşasın kitap yaşasın özgürlük demeye devam edeceklerini” kaydeden Abdullah Korkmazhan, Başbakan Tufan Erhürman’ı ülkede hangi kitapların yasak olduğu, kitap okumanın ve dağıtmanın suç olup olmadığını açıklamaya çağırdı.