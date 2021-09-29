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Sol Hareket: “Kıbrıslı Türkler New York’ta temsil edilmedi”

Sol Hareket Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan, New York’ta Kıbrıs sorununa ilişkin yapılan görüşmelerde, Kıbrıs Türk tarafının “egemen eşitliğe dayalı iki ayrı devlet politikasının bir kez daha sonuçsuz kaldığını” savundu.

29 Eylül 2021 Çarşamba 12:00
Sol Hareket: “Kıbrıslı Türkler New York’ta temsil edilmedi”

Sol Hareket Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan, yaptığı yazılı açıklamada, “Kıbrıslı Türklerin New York’ta temsil edilmediğini, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Kıbrıslı Türk toplumunun iradesini temsil etmediğini” ileri sürdü. Korkmazhan, Kıbrıslı Türklerin, Kıbrıs müzakere tarihinde “ilk kez bu derece devre dışı” bırakıldığı görüşünü ortaya koydu.
İki ayrı egemen devlete dayalı çözüm politikasıyla Kıbrıs sorununda ilerleme kat etmenin mümkün olmadığını, esas niyet müzakere masasının daha kurulmadan devrilmesi olduğunu savunan Korkmazhan, “esas niyetin statükonun devamı ve ilhak politikasının gündeme getirilmesi” olduğunu ileri sürdü. Kormazhan, Kıbrıslı Türk toplumunun büyük çoğunluğunun Kıbrıs’ta federal temelde erken çözümden yana olduğunu kaydetti.

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Cumhurbaşkanı Tatar ve ekibinin New York ziyareti için “Maliye Bakanlığı’ndan 160 bin dolar ödendi” iddialarına ilişkin olarak, “Eğitimden sağlığa ülke de birçok eksik varken onca parayı bir hiç uğruna harcamak kabul edilemezdir. Şiddetle protesto ediyoruz” dedi. 
 

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Son Güncelleme: 29.09.2021 12:16
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