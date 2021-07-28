Sol Hareket: “İki ayrı devlet politikası bir an önce terk edilmeli”

Korkmazhan yazılı açıklamasında, BM Güvenlik Konseyi’nin Kıbrıs ile ilgili son açıklamasıyla bir kez daha iki ayrı devlet politikasının gerçekleşmesinin mümkün olmadığının görüldüğünü savundu.

“Kıbrıs sorununun çözüm şekli BM Güvenlik Konseyi kararlarında da belirtildiği gibi tek egemenliği, tek vatandaşlığı ve tek uluslararası temsiliyeti olan siyasi eşitliğe dayalı iki toplumlu, iki bölgeli federasyondur” diyen Korkmazhan, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a ve Türkiye’nin Kıbrıs politikasına eleştirilerde bulundu.

Sol Hareket Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan, "demokrasi, çözüm ve barış güçlerinin en geniş demokratik birliğinin bir an önce sağlanması ve Kıbrıslı Türk toplumunun önünü açacak, çözüm ve barış politikalarının hayata geçirilmesi" çağrısı da yaptı.