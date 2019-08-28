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Sol Hareket: “Her taşın altından yeni bir yolsuzluk çıkıyor”

Sol Hareket, her taşın altından yeni bir yolsuzluk çıktığını ve UBP-HP hükümetinin yapılan yolsuzlukları hasır altı ettiğini savundu.

Sol Hareket: “Her taşın altından yeni bir yolsuzluk çıkıyor”

Sol Hareket, her taşın altından yeni bir yolsuzluk çıktığını ve UBP-HP hükümetinin yapılan yolsuzlukları hasır altı ettiğini savundu.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 09:48
Sol Hareket: “Her taşın altından yeni bir yolsuzluk çıkıyor”

Sol Hareket, “her taşın altından yeni bir yolsuzluk çıktığını ve UBP-HP hükümetinin yapılan yolsuzlukları hasır altı ettiğini” savundu.

Sol Hareket adına yazılı açıklama yapan Abdullah Korkmazhan, “Başta UBP ve HP’den olmak üzere siyasilerin de karıştığı, polis teşkilatından, devlet kurumlarına kadar uzanan yolsuzluklardan hesap sorulmaması, yeni ve daha büyük yolsuzluklara kapı açmaktadır” iddiasında bulundu.

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Neredeyse her gün yaşanan yolsuzluk olaylarının etkin bir şekilde soruşturulmadığını ve cezasız kaldığını ileri süren Korkmazhan, şunları öne sürdü:

“Geçmişte Yüksek Yönetim Denetçisi raporlarına da yansıyan Ercan’da yaşanan 11 Milyon 250 bin dolarlık yolsuzluk ve rüşvet olayı, Kumarcılar Hanı inşaatında yaşanan 2.3 Milyon TL’lik yolsuzluk, Piyangolar da yaşanan 2.5 Milyon TL’lik yolsuzluk, bir gecede silinen 100 Milyonlarca vergi borçları, KIB-TEK’de yaşanan başta 40 Milyon dolarlık yakıt ihalesi olmak üzere, yapılan partizanca istihdamlar, şaibeli Led Lamba ve Akıllı Sayaç ihaleleri, ihalesiz jeneratör alımları ve yasadışı borçlanma olayları, üzeri örtülen başlıca yolsuzluklardır.” 

Şeffaflık, reform ve yolsuzluklardan hesap sorma iddiası ile yola çıkan UBP-HP hükümetinin, geçmişteki yolsuzluklardan hesap sormadığı gibi bir birlerinin yolsuzluklarını da örtbas etmeye çalıştıklarını savunan Korkmazhan, yolsuzluk olaylarını soruşturmakla yükümlü Mali Poliste bile son dönem de yaşanan yolsuzlukların, yapılan veya yapılacak soruşturmaları şaibeli hale getirdiğini iddia etti.

Son Güncelleme: 28.08.2019 12:56
Anahtar Kelimeler:
Kktc Sol Hareket
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