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Sol Hareket: “Güç birliğinin önemi bir kez daha görüldü”

Sol Hareket Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan, 23 Ocak Genel Seçimi sonuçlarını değerlendirdiği açıklamasında “Güç birliğinin önemi bir kez daha görüldü” ifadelerini kullandı.

26 Ocak 2022 Çarşamba 13:30
Sol Hareket: “Güç birliğinin önemi bir kez daha görüldü”

Sol Hareket’ten yapılan yazılı açıklamaya göre Korkmazhan, seçimin sol ve demokrasi güçleri adına büyük bir başarısızlıkla sonuçlanmış olduğunu belirterek, federal çözüm yanlısı güçlerin, çözüm karşıtı ayrılıkçı güçler karşısında ciddi bir kan kaybına uğradığını, sağ ve statükocu güçlerin daha da güçlendiğini kaydetti.

Korkmazhan, bu sonuçların temel nedeninin, emek, demokrasi ve barış güçlerinin ortak bir program etrafında demokratik bir birliktelik sağlamak yerine, bölünmüş ve birbiriyle kavgalı bir şekilde seçim sürecine taraf olmaları olduğunu öne sürdü.

“BAŞARISIZLIĞIN EN BÜYÜK SORUMLUSU, PARTİSEL VE KİŞİSEL HESAPLARI ÖNDE TUTANLAR”

Korkmazhan, Sol Hareket olarak seçimlerde birlikte hareket edilmesi için seçime katılan tüm partilerle yoğun çalışmalar yürüttüklerini ancak ortak program ve en geniş demokratik yurtsever birlik oluşturma önerilerinin gereken ciddiyetle değerlendirilmediği ve kabul edilmediğini belirtti.

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“Partisel, örgütsel, bireysel hırs ve hesaplar, toplumsal çıkar ve mücadelenin önünde tutuldu” diyen Korkmazhan, başarısızlığın en büyük sorumlularının “demokratik birlik çalışmalarını reddeden, uyarılara ve önerilere kulaklarını tıkayan partisel ve kişisel hesaplarını önde tutanlar” olduğunu belirtti.

23 Ocak seçimlerinin siyasi tarihin en düşük katılımlı seçimi olduğuna da dikkat çeken Korkmazhan, “Toplumun önemli bir bölümü sandığı boykot etmiştir. Sandığı boykot ederek, oy kullanmayanların büyük oranda ilerici ve yurtsever kesimler olduğu açıktır. Sandığı boykotun temelinde de rejime ve rejim partilerine olan güvensizlik ve inançsızlık, emek, demokrasi ve barış güçlerinin demokratik birliğinin oluşturulamaması, seçenek yaratılamaması bulunmaktadır” dedi.

“YAŞAMIN HER ALANINDA MÜCADELEYİ ORTAKLAŞIRMA VE BÜYÜTME HEDEFİ İLE ÇALIŞMALARA DEVAM EDECEĞİZ”

Korkmazhan, “Seçim öncesi güç birliği çalışmaları başarılı olmuş olsaydı, bugün çok farklı ve başarılı bir sonuç elde edilebileceği açık ve nettir” diyerek, toplum karşısındaki en büyük tehdidin “Kıbrıs’ta bölünmüşlüğü kalıcılaştırma, Kıbrıs’ın kuzeyini sömürgeleştirme ve ilhak etme politikası” olduğunu ileri sürdü.

Korkmazhan, Sol Hareket’in yaşamın her alanında mücadeleyi ortaklaştırma ve büyütme hedefiyle çalışmalarına devam edeceğini vurguladı.

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Son Güncelleme: 26.01.2022 14:06
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