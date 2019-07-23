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Sol Hareket ekonomik anlaşmayı eleştirdi

Sol Hareket ekonomik anlaşmayı eleştirdi

23 Temmuz 2019 Salı 07:40
Sol Hareket ekonomik anlaşmayı eleştirdi

Sol Hareket, Türkiye ile imzalanan yeni ekonomik anlaşmayı eleştirerek, “yıkım paketi” olarak nitelediği anlaşmanın toplumun bilgisi olmadan imzalandığını ve kabul edilmez olduğunu savundu.

Sol Hareket adına yazılı açıklama yapan Korkmazhan, “Başbakan ve Maliye Bakanı, kapalı kapılar ardında ve gizlice halkın geleceğini ilgilendiren böylesi önemli bir ekonomik pakete imza atarken elleriniz hiç mi titremedi. Şiddetle protesto ediyoruz” dedi.

Korkmazhan, “İçeriği gizlenen ve sözde görüşmeler yolu ile belirlenen dayatma ekonomik paketler, Kıbrıslı Türklerin tüm özvarlıklarını AKP yanlısı sermayeye peşkeş çekmeyi, daha fazla yoksulluğu, ekonomik yıkım ve toplumsal yok oluşu öngörmektedir. Dayatma ekonomik paketleri ve talimat ile yönetilmeyi reddediyoruz” iddiasında bulundu.

Kooperatif, elektrik, telekomünikasyon ve limanlar gibi halka ait geriye kalan kurumların da tekellere devredilmek istendiğini iddia eden Korkmazhan, “Dayatma ekonomik paketlere ve talimat ile yönetilmeye karşı, kendi kendimizi yönetmek ve erken federal çözüme ulaşmak için kararlı bir şekilde tüm demokrasi ve emek güçleri ile mücadele etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 23.07.2019 10:49
Anahtar Kelimeler:
Sol Hareket Kktc
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