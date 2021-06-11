Sol Hareket Çanakkale kampları konusunda Eğitim Bakanlığı'nı eleştirdi

Sol Hareket Eğitim Sekreteri Nuray Özgeçen, yaptığı yazılı açıklama, “Vaka sayısının çok daha yüksek olduğu Türkiye’ye, 3 bini aşkın öğrenciyi götürme cesareti bulan bakanlık, bu yıl boyunca, vakaların düşük seyrettiği dönemde bile okulları yüz yüze eğitime açma ve gerekli önlemleri alma konusunda aynı cesareti gösterememiştir” ifadelerini kullandı.

Kamplarda önceki yılarda birçok olumsuzluk yaşandığını savunan Özgeçen, bu yıl da bu kampların içeriği, yöntemi pedagojik anlamda hiç incelenmeden, gelen talimat doğrultusunda koşulsuz öğrenci gönderiminin kabul edildiği ve anında çağrı yapıldığını ileri sürdü.





