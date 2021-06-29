banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Göz göre göre
Göz göre göre
Kardeşini yiyerek hayatta kalmış
Kardeşini yiyerek hayatta kalmış
Vekillikten de istifa etseydiniz ha keşke!
Vekillikten de istifa etseydiniz ha...
29 Haziran 2021 Salı gündemi
29 Haziran 2021 Salı gündemi
banner376

Sol Hareket, BMBP’nin düzenleyeceği yürüyüşe katılım çağrısı yaptı

Sol Hareket, Kutlu Adalı cinayetinin faillerinin tutuklanarak cezalandırılması talebiyle gerçekleştireceğini duyurduğu yürüyüşü, Bu Memleket Bizim Platformu’nun (BMBP) aynı tarih ve saatte benzer bir yürüyüş düzenleme kararı alması nedeniyle iptal ettiğini duyurarak halka, bu yürüyüşe katılım çağrısı yaptı.

29 Haziran 2021 Salı 11:45
Sol Hareket, BMBP’nin düzenleyeceği yürüyüşe katılım çağrısı yaptı
banner337

Sol Hareket Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan yaptığı yazılı açıklamada, demokrasi ve barış güçlerinin en geniş güç birliğini savunan Sol Hareket’in, BMBP’nin 6 Temmuz Salı günü düzenleyeceğini duyurduğu eylem ve yürüyüşü destekleme kararı aldıklarını söyledi.
Korkmazhan, Kutlu Adalı cinayetinin siyasi bir cinayet ve faillerinin açık olduğunu belirterek cinayetin soruşturulması, faillerin tutuklanarak cezalandırılması ve adalet için mücadeleye devam edeceklerini kaydetti.

banner341

 

banner360
Son Güncelleme: 29.06.2021 13:39
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatar: “Sağlık, insanın sahip olduğunu en önemli zenginliktir”
Tatar: “Sağlık, insanın sahip olduğunu en önemli zenginliktir”
Elektrik kesintileri yarın da sürecek
Elektrik kesintileri yarın da sürecek
Uzlaşım Derneği Başkanlığına Derviş Yaşar Baha getirildi
Uzlaşım Derneği Başkanlığına Derviş Yaşar Baha getirildi
UKÜ’lü öğrenciler su savaşları etkinliğiyle yaza merhaba dedi
UKÜ’lü öğrenciler su savaşları etkinliğiyle yaza merhaba dedi
Memur-sen’den geçicilerle ilgili tasarı konusunda açıklama
Memur-sen’den geçicilerle ilgili tasarı konusunda açıklama
Okul yönetimleri kayıt paraları hakkında uyarıldı
Okul yönetimleri kayıt paraları hakkında uyarıldı
Güngördü: "Polis teşkilatımız başarılı çalışmalarıyla halkımızın sevgi ve takdirini kazandı"
Güngördü: "Polis teşkilatımız başarılı çalışmalarıyla halkımızın sevgi ve takdirini kazandı"
Girne Belediyesi Yaz Tatili Çocuk Etkinlikleri hakkında basın toplantısı düzenleyecek
Girne Belediyesi Yaz Tatili Çocuk Etkinlikleri hakkında basın toplantısı düzenleyecek
Hasipoğlu'ndan açıklama
Hasipoğlu'ndan açıklama
Müseret Özsağlam: “Gece yarısı gürültüyle uyandık, ne olduğunu anlayamadık”
Müseret Özsağlam: “Gece yarısı gürültüyle uyandık, ne olduğunu anlayamadık”

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim