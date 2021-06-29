Sol Hareket, BMBP’nin düzenleyeceği yürüyüşe katılım çağrısı yaptı

Sol Hareket Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan yaptığı yazılı açıklamada, demokrasi ve barış güçlerinin en geniş güç birliğini savunan Sol Hareket’in, BMBP’nin 6 Temmuz Salı günü düzenleyeceğini duyurduğu eylem ve yürüyüşü destekleme kararı aldıklarını söyledi.

Korkmazhan, Kutlu Adalı cinayetinin siyasi bir cinayet ve faillerinin açık olduğunu belirterek cinayetin soruşturulması, faillerin tutuklanarak cezalandırılması ve adalet için mücadeleye devam edeceklerini kaydetti.

