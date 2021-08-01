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Sol Hareket bir an önce yangın helikopteri veya uçağı alınmasını talep etti

Sol Hareket Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan bir an önce yangın helikopteri veya uçağı alınması gerektiğini kaydetti.

01 Ağustos 2021 Pazar 13:30
Sol Hareket bir an önce yangın helikopteri veya uçağı alınmasını talep etti

Korkmazhan konuyla ilgili yazılı açıklamasında “Ülkemiz ne yazık büyük yangınlar yaşamıştır. Zamanında ve gerekli müdahale ile söndürülmesi mümkün yangınlar teknik ve idari yetersizlikler nedeniyle büyük felaketlere neden olmuştur” dedi.
Yangınla mücadele konusunda hâlâ gerekli hazırlık içinde olunmadığı, teknik ve idari olarak yetersizliklerin devam ettiğinin Karşıyaka'da meydana gelen yangın ile bir kez daha gün yüzüne çıktığını savunan Korkmazhan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve hükümeti de “hazırlık yerine şov yapmakla” suçladı. 
Korkmazhan şöyle devam etti:

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“Yangın ile mücadele konusunda gerekli tüm hazırlıklar ve eksiklikler giderilmeli, bu bağlamda biran önce yangın helikopteri veya uçağı alınmalıdır. Veya şu an GKK bünyesinde bulunan helikopterlere gerekli ekipman alınarak techizatlandırılmalıdır ve olası yangınlarda kullanılmalıdır.”

 

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Son Güncelleme: 01.08.2021 14:28
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