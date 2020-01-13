Sol Hareket, Başbakan Tatar’ı İmar Planı konusunda suçladı

Sol Hareket adına açıklama yapan Abdullah Korkmazhan, “Herşeyden önce Sn Tatar’ın imar planına imza koymama ve resmi gazetede yayınlatmama gibi bir yetkisi yoktur. Bu açıkça keyfi bir tutumdur. Tatar, hukuku ve kamusal çıkarları yok sayarak, bir avuç rantçının çıkarlarına göre hareket etmektedir” görüşünü öne sürerek, Başbakan Ersin Tatar’ı şiddetle protesto ettiklerini söyledi.
Korkmazhan, “Her yağmur yağdığında su baskınları nedeniyle büyük sorunlar yaşanmakta, halkımız büyük bedeller ödemektedir. Bunun en büyük nedeni ülkede yaşanan inşaat patlaması ve yetersiz altyapı sorunudur. Hal böyleyken, hektarlarca tarımsal ve altyapısız arazinin plansız bir şekilde inşaata, imara açılması, cinayetten farksızdır” dedi.
Sol Hareket adına açıklama yapan Abdullah Korkmazhan, “Herşeyden önce Sn Tatar’ın imar planına imza koymama ve resmi gazetede yayınlatmama gibi bir yetkisi yoktur. Bu açıkça keyfi bir tutumdur. Tatar, hukuku ve kamusal çıkarları yok sayarak, bir avuç rantçının çıkarlarına göre hareket etmektedir” görüşünü öne sürerek, Başbakan Ersin Tatar’ı şiddetle protesto ettiklerini söyledi.