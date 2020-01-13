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Sol Hareket, Başbakan Tatar’ı İmar Planı konusunda suçladı

Sol Hareket, Başbakan Ersin Tatar’ın Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı’nın yürürlüğe girmesini engellediğini, bunun kabul edilemez olduğunu savundu. Sol Hareket, Başbakan Tatar’ın hukuku ayaklar altına aldığını, rant ve talanın önünü açtığını iddia etti.

Sol Hareket, Başbakan Tatar’ı İmar Planı konusunda suçladı

Sol Hareket, Başbakan Ersin Tatar’ın Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı’nın yürürlüğe girmesini engellediğini, bunun kabul edilemez olduğunu savundu. Sol Hareket, Başbakan Tatar’ın hukuku ayaklar altına aldığını, rant ve talanın önünü açtığını iddia etti.

13 Ocak 2020 Pazartesi 08:47
Sol Hareket, Başbakan Tatar’ı İmar Planı konusunda suçladı

Sol Hareket adına açıklama yapan Abdullah Korkmazhan, “Herşeyden önce Sn Tatar’ın imar planına imza koymama ve resmi gazetede yayınlatmama gibi bir yetkisi yoktur. Bu açıkça keyfi bir tutumdur.  Tatar, hukuku ve kamusal çıkarları yok sayarak, bir avuç rantçının çıkarlarına göre hareket etmektedir” görüşünü öne sürerek, Başbakan Ersin Tatar’ı şiddetle protesto ettiklerini söyledi.
Korkmazhan, “Her yağmur yağdığında su baskınları nedeniyle büyük sorunlar yaşanmakta, halkımız büyük bedeller ödemektedir. Bunun en büyük nedeni ülkede yaşanan inşaat patlaması ve yetersiz altyapı sorunudur. Hal böyleyken, hektarlarca tarımsal ve altyapısız arazinin plansız bir şekilde inşaata, imara açılması, cinayetten farksızdır” dedi.

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Bir an önce uzmanların ve ilgili tüm paydaşların katılımı ile yeni ve daha kapsamlı bir imar planı çalışmasın başlatılmasını ve biran önce uygulamaya konmasını talep eden Korkmazhan, imar planının ekonomik, sosyal ve ekolojik ilerlemeyi dengeli ve planlı bir bütün olarak barındırmasının şart olduğunu kaydetti.

 

Son Güncelleme: 13.01.2020 11:52
Anahtar Kelimeler:
Sol Hareket Imar Planı
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