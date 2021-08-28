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Sol Hareket, AKEL’le görüştü

Sol Hareket’ten bir heyet, Güney Kıbrıs’taki siyasi partilerden AKEL yetkilileriyle bir araya geldi. 

28 Ağustos 2021 Cumartesi 11:15
Sol Hareket, AKEL’le görüştü

Sol Hareket’ten yapılan açıklamaya göre, AKEL Genel Merkezi’nde yer alan görüşmede Mağusa konusunda ve özellikle iki taraf arasında yaratılan zıtlaşmaya özel vurgu yapılarak, Kıbrıs sorunundaki mevcut durum ve gelişmeler ele alındı. Sol Hareket ile AKEL’in, BM Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararlarıyla çatışan hareketleri kınadığı belirtildi.
AKEL ve Sol Hareket’in mevcut çıkmazdan kurtulmanın tek yolunun, üzerinde anlaşmaya varılmış olan çözüm çerçevesi ve 2017 yılına kadar varılmış olan yakınlaşmalar temelinde iki liderin dürüst bir toplumlar arası diyaloga geri dönmesi olduğu konusunda hemfikir olduklarını dile getirdikleri bildirildi.

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Kıbrıs’ta çözüm hedefine ulaşılabilmesi için iki toplumda da ilerici güçlerin oynayacakları önemli rollerin bulunduğu konusunda hemfikir oldukları kaydedilen AKEL ve Sol Hareket’in önümüzdeki dönemde ortak inisiyatifler üstlenerek ve ortak eylemler gerçekleştirerek bu hedef yönünde birlikte çalışma konusunda mutabık kaldıkları duyuruldu.

 

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Son Güncelleme: 28.08.2021 11:23
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