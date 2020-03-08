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Sol Hareket 8 Mart çerçevesinde talep ve hedeflerini sıraladı

 Sol Hareket, her 8 Mart’ın işçi sınıfının ve kadınların insanca yaşam ve eşitlik için verdikleri mücadelenin ve dayanışmanın günü olduğunu ifade etti.

Sol Hareket 8 Mart çerçevesinde talep ve hedeflerini sıraladı

 Sol Hareket, her 8 Mart’ın işçi sınıfının ve kadınların insanca yaşam ve eşitlik için verdikleri mücadelenin ve dayanışmanın günü olduğunu ifade etti.

08 Mart 2020 Pazar 10:49
Sol Hareket 8 Mart çerçevesinde talep ve hedeflerini sıraladı
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Sol Hareket 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, kadının özgürleşmesinin ve eşitliğinin önündeki en büyük engelin erkek egemen kapitalist sömürü sistemi olduğunu belirterek, sınıfsız, sınırsız, sömürüsüz ve cinsiyetsiz bir Kıbrıs ve Dünya için mücadele ve dayanışmanın kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.
Son dönemde kadına yönelik şiddet, baskı ve sömürünün daha da arttığını belirten Sol Hareket, 8 Mart çerçevesinde başlıca talep ve hedeflerimizi bir kez daha sıraladı.
Sol Hareket’in talep ve hedefleri şöyle;
“1-Kadına yönelik şiddet, baskı ve tacizler en ağır hapis cezası ile cezalandırılmalıdır.
2-Kadın dayanışma merkezleri ve kamusal çocuk bakım merkezleri açılmalıdır. 

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3-Kuralsız, güvencesiz, sendikasız çalışma yasaklanmalı, sendikalaşma zorunlu hale getirilmelidir.
4-Kadının ev içi emeği görmezden gelinmemeli. Ev emekçisi kadınların sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımları yapılmalıdır. 
5-Kadının yaşamın her alanında eşit katılımı ve temsiliyeti önündeki engeller kaldırılmalıdır.
6-Ataerkil toplumsal cinsiyet algılarının ve rollerinin değişimi için her alanda kararlı adımlar atılmalı, eğitim müfredatı yeniden ele alınmalıdır. Yasalar tüm baskıcı gelenek ve çağdışı unsurlardan arındırılmalıdır.
7-Kadın ticareti ve seks köleliği engellenmeli, gece kulüpleri derhal kapatılmalıdır.”

 

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Son Güncelleme: 08.03.2020 15:17
Anahtar Kelimeler:
Sol HareketKadınlar Günü
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