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Sol Hareket 1. Olağan Kongresi gerçekleştirildi

Sol Hareket 1. Olağan Kongresi "Sol, Birleş, Özgürleş" şiarı ile gerçekleştirildi.

30 Mayıs 2021 Pazar 12:15
Sol Hareket 1. Olağan Kongresi gerçekleştirildi
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Örgüt Meclisi ile Disiplin ve Denetleme  Kurulları’nın da belirlendiği kongrede Sol Hareket Genel Sekreterliği’ne oy birliğiyle Abdullah Korkmazhan seçildi.

Sol Hareket’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, 2018 Mart ayında kurulan Sol Hareket’in, 1. Olağan Kongresi, dün saat 17: 00’da Lefkoşa Gençlik Merkezi’nde yapıldı.

Pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleştirilen kongre, katılım sınırlaması ile açık alanda düzenlendi.

 Kongreye, AKEL, CTP, YKP, TDP, TKP, Bağımsızlık Yolu, KSP, DKB ve Doğu Güneydoğu Kültür Derneği yetkilileri katılarak konuşma yaptılar.

Mali Rapor ile Faaliyet Raporunun okunup onaylandığı kongrede, Sol Hareket’in tüzük ve programı da tartışılıp onaylandı.

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Sol Hareket Genel Sekreterliği’ne oybirliği ile Abdullah Korkmazhan’ın seçildiği kongrede, Örgüt Meclisi ile Disiplin ve Denetleme Kurulu şu kişilerden oluşturuldu.

Örgüt Meclisi:

“Besim Baysal, Orhan Erönen, Deniz Ünlüyol, Fikri Marasalı, Sinem Babaca , Çağda Haşimoğulları, Lema Gözay, Cem Kapısız, Emrah Karayaprak, Hüseyin Demirel, Kemal Gülercan, Bülent Ufuk Bulli, -Semen Saygun, Nuray Özgeçen, Beran Dağtaş, Cahit Halil, Umut Birkollu, Beste Su Özarın, Arif Okçu”

Disiplin ve Denetleme Kurulu:

“Derviş Okan Ünlüyol, Ali Polili, Kezban Sağnak, Ayten Akmen, Ertunç Özmani”.

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Son Güncelleme: 30.05.2021 12:46
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